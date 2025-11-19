AMERIKA ZELENSKOM: Moraš se odreći dela teritorije, vojske, oružja i prihvatiti sporazum

SJEDINjENE Američke Države dale su signal predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom da Kijev mora prihvatiti američki nacrt okvira za okončanje rata sa Rusijom, objavio je Rojters pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom. Prema tim navodima, predlog podrazumeva da Ukrajina odustane od dela teritorije i dela naoružanja.

Foto: Profimedia

Izvori, koji su tražili anonimnost zbog osetljivosti teme, navode da predlog uključuje i smanjenje veličine ukrajinskih oružanih snaga. Prema njihovim rečima, Vašington želi da Kijev prihvati ključne tačke predloga, što bi predstavljalo velike ustupke Moskvi.

Rojters nije objavio šta SAD nude Ukrajini zauzvrat.

Fajnenšal tajms: Ceo Donbas Rusiji, smanjenje vojska za pola

Plan Sjedinjenih Američkih Država za mirno rešenje ukrajinskog sukoba predviđa da Kijev preda ceo Donbas i smanji ukrajinske Oružane snage za polovinu, piše "Fajnenšel tajms", pozivajući se na izvore.

- Nacrt plana zahtevao bi od Ukrajine da preda preostali deo istočnog Donbasa i smanji brojnost svojih Oružanih snaga za polovinu - navodi se u članku.

Foto: Profimedia

Pored toga, plan predviđa i priznavanje ruskog jezika kao zvaničnog državnog jezika u

Ukrajini i davanje zvaničnog statusa lokalnom ogranku Ruske pravoslavne crkve.

Takođe, dokument SAD poziva Ukrajinu da se odrekne ključnih vrsta naoružanja i podrazumevaće smanjenje američke vojne pomoći.

Tajni pregovori i novi plan Trampove administracije

Američki portal Axios ranije je objavio da administracija predsednika Donalda Trampa u tajnosti radi na novom planu za okončanje rata u Ukrajini, uz konsultacije sa Moskvom.

Prema tim navodima, reč je o planu od 28 tačaka koji je inspirisan Trampovim modelom prekida vatre u Gazi.

Kao i u tom slučaju, predlog bi bio podeljen na četiri poglavlja: „mir u Ukrajini“, „bezbednosne garancije“, „bezbednost u Evropi“ i „budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom“.

Foto: Tanjug

Axios navodi da specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof vodi izradu plana i da je „opširno o njemu razgovarao sa ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim“. Prema ukrajinskim izvorima, Vitkof je nedavno u Majamiju o predlogu razgovarao i sa Rustemom Umerovim, jednim od najbližih savetnika Zelenskog za bezbednost.

Izvor iz Vašingtona dodao je da je Bela kuća počela o predlogu informisati i evropske partnere. Bela kuća nije odgovorila na zahtev Rojtersa za komentar.

Planovi za samit u Budimpešti na čekanju

Prema navodima Axios-a, Dmitrijev je rekao da je ideja plana da uzme principe o kojima su se Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin dogovorili tokom susreta na Aljasci u avgustu i da ih pretvori u formalni predlog.

- Cilj je da se napravi dokument koji bi mogao da dovede do rešenja sukoba u Ukrajini, ali i do obnove odnosa između SAD i Rusije, kao i rešavanja ruskih bezbednosnih zahteva - naveo je Dmitrijev.

On tvrdi da je krajnji cilj postizanje trajne bezbednosti u Evropi, a ne samo u Ukrajini, kao i da se dokument sačini pre sledećeg susreta Trampa i Putina. Mogući samit u Budimpešti za sada je stavljen na pauzu.

Ruski pregovarač dodao je da američka strana u međuvremenu nastoji Ukrajini i evropskim partnerima objasniti „prednosti“ novog modela.

- To se dešava u trenutku kada Rusija ima dodatne uspehe na frontu i kada njen uticaj raste - rekao je on.