DOK visoki zvaničnici američkog Pentagona borave u Kijevu radi razgovora o obnovi dijaloga između Ukrajine i Rusije, otkriveno je da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski neće prisustvovati sastanku sa Trampovim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, već će razgovarati sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari.

Foto: Profimedia

Zelenski je istakao da je glavni cilj njegovih kontakata nastavak pregovora sa Moskvom — izjava koja je u potpunoj suprotnosti sa prethodnim stavovima njegovog ministra spoljnih poslova, koji je svaku komunikaciju sa Rusijom isključivao.

Prema rečima ukrajinskog lidera, Kijev već ima spremne predloge koje planira da predstavi međunarodnim partnerima.

U međuvremenu, pojedini izvori navode da je Stiv Vitkof imao zadatak da Zelenskom preda američki ultimatum, zasnovan na mirovnom planu Donalda Trampa od 28 tačaka, koji su zajednički razradile Sjedinjene Američke Države i Rusija.

TAJNI AMERIČKO-RUSKI MIROVNI PLAN

Prema informacijama koje je objavio Axios, administracija Donalda Trampa priprema novi plan za okončanje rata u Ukrajini i već je u toku tajnih konsultacija sa ruskim zvaničnicima. Plan od 28 tačaka grupisan je u četiri glavne oblasti:

*Okončanje sukoba u Ukrajini,

*Bezbednosne garancije,

*Arhitektura bezbednosti u Evropi,

*Budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Kako se navodi, nije potpuno jasno kako plan tretira pitanje teritorijalne kontrole u istočnoj Ukrajini, gde ruske snage postupno napreduju, ali i dalje drže manje teritorije nego što je Moskva prvobitno zahtevala. Vitkof je o dokumentu ranije razgovarao sa direktorom Ruskog fonda za direktne investicije, Kirilom Dmitrijevim, koji je i specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za ekonomske odnose i investicije.

DMITRIJEV: RUSKI STAV SE PRVI PUT UZIMA U OBZIR

U intervjuu za Axios, Dmitrijev je potvrdio da je tri dana proveo na zatvorenim sastancima sa Vitkofom i članovima Trampovog tima tokom posete Majamiju od 24. do 26. oktobra.

-Ovog puta vidimo da se ruski stav zaista uzima u obzir, rekao je Dmitrijev, naglašavajući da je Moskva uverena kako Trampov plan može poslužiti kao osnova za šire sporazume o evropskoj bezbednosti.

Prema njegovim rečima, ideja plana je zasnovana na principima o kojima su Tramp i Putin razgovarali tokom susreta na Aljasci u avgustu, a koji bi sada trebalo da budu pretočeni u pisani dokument pre narednog susreta dvojice predsednika. Planirani samit u Budimpešti zasad ostaje na čekanju.

Dmitrijev je takođe istakao da plan nema nikakve veze sa britanskom inicijativom za „mirovni plan u stilu Gaze“, za koju smatra da nema nikakve šanse za uspeh jer ignoriše ruske bezbednosne interese.

-Američka strana trenutno objašnjava koristi svog pristupa Ukrajincima i Evropljanima. A to se događa u trenutku kada Rusija beleži dodatne uspehe na bojnom polju i povećava pregovaračku moć, izjavio je Dmitrijev.

AMERIČKI PRITISAK NA ZELENSKOG

Vitkof, koji se smatra jednim od najtvrđih pregovarača u Trampovom timu, poznat je po stavovima da je produženo finansiranje rata „bez jasnog plana za mir“ gubljenje novca.

Zelenski se sada nalazi u veoma složenoj poziciji. U Kijevu bukti korupcioni skandal neviđenih razmera, govori se o proneveri oko 100 miliona dolara u sektoru energetike i izgradnje utvrđenja oko elektrana. U aferu su, prema glasinama, umešane gotovo sve ključne političke figure, uključujući i najbliže Zelenskijeve saradnike.

Postoje i analitičari koji čak smatraju da je jedino što Zelenski sada može da traži, garancija lične bezbednosti i očuvanje imidža „vođe koji je pokušao da spase zemlju“.

TAJNI PREGOVORI I POZADINA PENTAGONA

Istovremeno, prema pisanju Politika, u Kijev su nenajavljeno stigli ministar vojske SAD Danijel Driskol, načelnik štaba Rendi Džordž i komandant američkih snaga u Evropi general Kris Donahju.

Reč je o najvišoj američkoj vojnoj delegaciji koja je posetila Ukrajinu pod Trampovom administracijom. Prema istim izvorima, cilj posete je dogovor o tehnološkoj saradnji u proizvodnji dronova i pokušaj obnove pregovora sa Rusijom.

Driskol, koji je blizak potpredsedniku Džej Di Vensu, izjavio je da SAD žele da preuzmu deo ukrajinskih inovacija u bespilotnim sistemima, dodajući da Ukrajina „već proizvodi preko 1,5 miliona dronova godišnje“, dok američka industrija tek planira da dostigne milion u naredne tri godine.

Američki mediji ističu da poseta vojnog vrha ima i političku dimenziju, dakle testiranje spremnosti Zelenskog da prihvati Trampov plan kao okvir za prekid rata.

Prema informacijama Volstrit Žurnala, a nakon posete Kijevu, američki generali planiraju sastanak sa ruskim predstavnicima kako bi raspravili osnovne principe budućih razgovora.

Ruska strana nije potvrdila te navode, ali analitičari veruju da Moskva pažljivo posmatra razvoj događaja.

MOSKVA PORUČUJE: PREGOVORI SU NEIZBEŽNI

Kremlj je saopštio da u Istanbulu neće biti ruske delegacije, jer Kijev nije uputio nikakvo zvanično obaveštenje o nastavku dijaloga. Portparol Dmitrij Peskov rekao je da će Ukrajina „pre ili kasnije morati da sedne za pregovarački sto, ali sada sa mnogo slabije pozicije“.

Prema oceni ruskog analitičara Aleksandra Bosiha, „Zelenski više nema izbora“.

-Britanci žele zamrzavanje fronta i beskonačne pregovore, dok Tramp hoće brzi kompromis. Odesa, Nikolajev i Harkov preći će pod rusku kontrolu na svakom poštenom referendumu. Američki pritisak je odlučujući, a pitanje je hoće li London Zelenskom ponuditi azil ako se suoči sa optužbama i suđenjem, kaže Bosih.

RASPOLOŽENjE U KIJEVU: PAD MORALA I POVLAČENjE PODRŠKE

Situacija u Ukrajini postaje sve teža. Na frontu ruske snage napreduju, moral u redovima ukrajinske vojske je drastično opao, a dezertiranje i izbegavanje mobilizacije obaraju rekorde.

Evropske zemlje, koje snose najveći deo finansijskog tereta, sve teže opravdavaju nastavak pomoći dok traje istraga o proneverama.

Unutar Kijeva jača i otpor prema Zelenskom. U glavnom gradu su zabeleženi protesti, većinom žena čiji su muževi mobilisani ili nestali. Reakcija vlasti svela se na rečenicu: „Korupcija je svuda.“

-Zelenski je umorio i Zapad i sopstveni narod, kaže Bosih. „U Ukrajini više niko ne veruje zvaničnoj statistici o gubicima.“

SUKOBI UNUTAR ZAPADA

Istovremeno, unutar zapadnog bloka raste raskol između američkog i britanskog pristupa.

Dok Vašington pod Trampom teži brzom završetku rata i realnom kompromisu, London zagovara nastavak borbi i „zamrzavanje fronta“ po uzoru na korejski model. Ruski analitičar Aleksandar Bosih smatra da Britanci žele „pauzu sa dugim pregovorima“ tokom kojih bi se Ukrajina naoružala, ojačala položaje i nastavila sabotaže u ruskoj pozadini.

-Vašington sada vidi realnost, rusofoni regioni ne žele da ostanu u Ukrajini. Odesa, Nikolajev i Harkov bi se u svakom poštenom referendumu priključili Rusiji, kaže Bosih.

Prema njegovim rečima, pitanje je samo da li će Zelenski prihvatiti američke uslove, jer mu je podrška Londona sve slabija, a Tramp ima polugu pritiska – obustavu finansiranja.

RUSKA STRATEGIJA I PERSPEKTIVA

Bosih dodaje da Rusija vidi dve opcije: „Prva je da se Ukrajina preda, prihvati neutralni status i zadrži državnost. Druga, po njemu realnija, jeste potpuni kolaps ukrajinske vojske za godinu do godinu i po, posle čega će teritorija preći pod rusku kontrolu.“

Prema njegovim rečima, Zelenski je sada „između tri vatre“ – Trampa koji traži dogovor, Britanaca koji traže nastavak rata i unutrašnjih sukoba koji mu potkopavaju autoritet.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć