TELA MAJKE I ĆERKE PRONAĐENA U ZAMRZIVAČU: Stravičan zločin u Insbruku
TRIDESETČETVOROGODIŠNjA žena i njena desetogodišnja ćerka, koje su nestale u julu 2024. godine, pronađene su mrtve u stanu u Insbruku, u austrijskom Tirolu.
- Nakon detaljne istrage pronašli smo tela Sirijke i njene ćerke u stanu u Inzbruku - njihova tela su bila sakrivena u velikom zamrzivaču, u udaljenom delu ostave, iza pregrade od gipsanih ploča - saopštila je policija Tirola na konferenciji za novinare.
Prema pisanju austrijskih medija, policija već mesecima istražuje slučaj nestanka.
Istražitelji veruju da je reč o dvostrukom ubistvu, a dva muškarca osumnjičena za zločin, 55-godišnji Austrijanac, koji je bio blizak prijatelj ubijene žene i njegov 53-godišnji brat, uhapšeni su prošlog juna i od tada se nalaze u pritvoru, prenosi list Blik.
Istražitelji su otkrili da je stariji od njih dvoje pokušao da proda ženin nameštaj preko interneta ubrzo nakon njenog nestanka.
Sirijka i njena ćerka su živele u Inzbruku, a nestanak je prijavio u julu 2024. godine njihov rođak koji živi u Dizeldorfu, nakon što su ga tamo posetile, otkad im se gubi svaki trag, saopštila je policija.
Nakon višemesečnog praćenja, osumnjičeni su uhapšeni prošlog juna. Pre samo nekoliko dana, glavni osumnjičeni, star 55 godina, priznao je gde su sakrivena tela. Nakon ovog priznanja, pretražen je stan njegovog brata u Insbruku, a tela su pronađena.
Javno tužilaštvo postupa pod pretpostavkom da je u pitanju ubistvo, a ne nesrećni slučaj.
Portparol pravosudnih vlasti odbio je da komentariše mogući motiv. On je samo izjavio da su Sirijka i 55-godišnji muškarac imali prijateljstvo "koje je opisano kao komplikovano".
Kako su žena i njena ćerka ubijene još uvek nije jasno, prema policijskim navodima. Pošto zamrzivači nisu bili u funkciji tokom njihovog pritvora, tela su bila u jakom stanju raspadanja, rekli su.
Dvoje osumnjičenih još uvek nisu priznali krivicu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
BORBA ZA VERU: U Austriji pokušavaju da izbace krst iz učionica
17. 11. 2025. u 17:28
OPSADNO STANjE U GRACU: Veliki broj specijalaca na terenu, sumnja se na veoma opasnu stvar
16. 11. 2025. u 14:09
MAJKA PREGAZILA ĆERKU (1) DOK JE IZLAZILA IZ GARAŽE: Dete bilo zarobljeno pod autom, nije bilo spasa - tragedija u Austriji
09. 11. 2025. u 18:01 >> 18:36
UHAPŠEN NAKON 13 GODINA POTERE: Srbin izručen Austriji zbog milionske pljačke
06. 11. 2025. u 16:42
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)