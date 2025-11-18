Svet

TELA MAJKE I ĆERKE PRONAĐENA U ZAMRZIVAČU: Stravičan zločin u Insbruku

В. Н.

18. 11. 2025. u 14:39

TRIDESETČETVOROGODIŠNjA žena i njena desetogodišnja ćerka, koje su nestale u julu 2024. godine, pronađene su mrtve u stanu u Insbruku, u austrijskom Tirolu.

ТЕЛА МАЈКЕ И ЋЕРКЕ ПРОНАЂЕНА У ЗАМРЗИВАЧУ: Стравичан злочин у Инсбруку

Kleine Zeitung via AP

- Nakon detaljne istrage pronašli smo tela Sirijke i njene ćerke u stanu u Inzbruku -  njihova tela su bila sakrivena u velikom zamrzivaču, u udaljenom delu ostave, iza pregrade od gipsanih ploča - saopštila je policija Tirola na konferenciji za novinare. 

Prema pisanju austrijskih medija, policija već mesecima istražuje slučaj nestanka. 

Istražitelji veruju da je reč o dvostrukom ubistvu, a dva muškarca osumnjičena za zločin, 55-godišnji Austrijanac, koji je bio blizak prijatelj ubijene žene i njegov 53-godišnji brat, uhapšeni su prošlog juna i od tada se nalaze u pritvoru, prenosi list Blik. 

Istražitelji su otkrili da je stariji od njih dvoje pokušao da proda ženin nameštaj preko interneta ubrzo nakon njenog nestanka.

Sirijka i njena ćerka su živele u Inzbruku, a nestanak je prijavio u julu 2024. godine njihov rođak koji živi u Dizeldorfu, nakon što su ga tamo posetile, otkad im se gubi svaki trag, saopštila je policija. 

Nakon višemesečnog praćenja, osumnjičeni su uhapšeni prošlog juna. Pre samo nekoliko dana, glavni osumnjičeni, star 55 godina, priznao je gde su sakrivena tela. Nakon ovog priznanja, pretražen je stan njegovog brata u Insbruku, a tela su pronađena.

Javno tužilaštvo postupa pod pretpostavkom da je u pitanju ubistvo, a ne nesrećni slučaj. 

Portparol pravosudnih vlasti odbio je da komentariše mogući motiv. On je samo izjavio da su Sirijka i 55-godišnji muškarac imali prijateljstvo "koje je opisano kao komplikovano".

Kako su žena i njena ćerka ubijene još uvek nije jasno, prema policijskim navodima. Pošto zamrzivači nisu bili u funkciji tokom njihovog pritvora, tela su bila u jakom stanju raspadanja, rekli su. 

Dvoje osumnjičenih još uvek nisu priznali krivicu.

(Tanjug)

