ELITNA specijalna jedinica "Duhovi" nastavlja da nanosi teške udarce ruskim snagama.

Uništili su niz ključnih protivvazdušnih sistema u Donbasu, saopštila je Glavna obaveštajna uprava ukrajinskog Ministarstva odbrane (HUR). Objavljen je i snimak koji prikazuje precizne napade dronovima na rusku vojnu imovinu na frontu.

Prema izveštaju HUR-a, operateri jedinice "Duhovi" tokom protekle dve nedelje izveli su nekoliko uspešnih napada dronovima, gađajući neke od najvrednijih komponenti ruske protivvazdušne odbrane. Među uništenom opremom nalaze se protivvazdušni raketni sistem kratkog dometa Tor-M1, komandno mesto 55K6 koje pripada moćnom sistemu S-400, kao i radarska stanica 9S18M1-3, koja se koristi u sklopu raketnog sistema Buk-M3.

Snimci potvrđuju uništenje

Objavljeni video prikazuje kako dronovi sa izuzetnom preciznošću pogađaju ruske položaje. Kijev Post napominje da nije mogao nezavisno da proveri autentičnost snimka. "Oružana borba se nastavlja", poručili su iz HUR-a, hvaleći efikasnost svoje jedinice.

Ovo nije prvi takav uspeh ove jedinice. Kijev Post je i prošlog meseca izvestio o nizu napada "Duhova" na ruske protivvazdušne sisteme u Donbasu, pri čemu je uništena vredna oprema i naneseni su gubici neprijatelju.

U tim operacijama, kako je tada naveo HUR, jedinica je "sistematski" gađala ruske položaje, pogodivši dve radarske jedinice 48Ya6-K1 "Podlet" i lanser 9A82 iz sistema S-300V.

Radar „Podlet-K1“ ključna je komponenta modernih ruskih protivvazdušnih sistema dugog dometa, dizajniran za otkrivanje ciljeva na niskim i veoma niskim visinama i prosleđivanje podataka sistemima S-300 i S-400.

