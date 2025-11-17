POLICIJA KORISTILA ELEKTROŠOKER I VATRENO ORUŽJE: Oglasila se majka srpske devojčice (12) koju je u stanu upucala nemačka policija

LEKARI se bore za život dvanaestogodišnje devojčice sa srpskim državljanstvom, koju je danas u Bohumu teško ranila nemačka policija.

Prema pisanju nemačkog RTL-a, upucana devojčica ima oštećeni sluh, živi u porodičnom domu, ali je nestala tokom vikenda. U ponedeljak uveče, dogodila se užasna policijska intervencija, devojčica je upucana u stanu svoje majke, dok je ona sve je gledala svojim očima.

Marija (12) ranjena u policijskoj akciji, pred očima svoje majke

Marija (ime promenjeno) je do skoro živela u porodičnoj zajednici, a njena majka, koja je takođe gluva, već duže vreme nema ni starateljstvo niti pravo da odlučuje o mestu boravka deteta, kako je navela u pisanom intervjuu za RTL. Ipak, devojčica sa nemačkim i srpskim državljanstvom te noći je bila upravo u njenom stanu.

"Pobegla je", rekla je Marijina majka. Pre toga je navodno bilo problema u školi. Verovatno iz straha, ali i brige za majku, pojavila se kod nje u stanu.

"Rekla je: ‘Ne mogu više da izdržim’."

Šta se tačno dogodilo u stanu, i dalje je nejasno. Istraga je u toku. Prema trenutnim informacijama, policija u Bohumu imala je podatke da se nestalo dete nalazi u tom stanu. Pošto je devojčici bila potrebna terapija, policijski službenici su odmah otišli na adresu, rekao je portparol policije Matijas Verk. Kada je majka otvorila vrata i policajci ušli u stan, devojčica je zgrabila dva noža i krenula ka njima. Da bi je zaustavili, istovremeno su upotrebili elektrošoker i vatreno oružje. To se dogodilo pred Marijinom majkom.

Marija (12) životno ugrožena – pre pucnjave dozivala majku

Marijina majka još je u šoku nakon događaja. Ne zna zašto je Marija uzela noževe, veruje da je samo htela da joj pomogne. Tri puta je, prema njenim rečima, dvanaestogodišnjakinja viknula za njom pre nego što su se začuli hici. Neposredno nakon pucnjave policajci su izveli ženu iz stana.

Policajci su, prema sopstvenim navodima, odmah pružili prvu pomoć devojčici dok Hitna pomoć nije stigla. Majka je u tom trenutku već bila izvedena napolje. Devojčica je zatim prevezena u obližnju bolnicu, gde se nalazi na intenzivnoj nezi. Istragu vodi odeljenje za ubistva policije Esena, pod nadzorom tužilaštva u Bohumu.

(Telegraf)