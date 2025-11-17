NOVI UBICA SA BLISKOG ISTOKA: Iranski Šahed-107 prvi put nad Ukrajinom – poseban izazov za NATO radare

NA ukrajinskom nebu po prvi put je primećen iranski dron kamikaza Šahed-107, letelica koju je razvio iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

Prema obaveštajnim izvorima ukrajinske vojske, reč je o potpuno novoj generaciji iranske „leteće municije“ koja ima domet do 1.500 kilometara i može da prenosi video-signal u realnom vremenu. Dron je konstruisan za precizne udare po prioritetnim metama kao što su sistemi PVO, komandni centri i oklopne formacije.

Šahed-107 je nastao kao naslednik poznatog Šahed-136, koji se masovno koristi u Ukrajini pod ruskom oznakom „Geran-2“. U odnosu na prethodnike, nova verzija ima veći dolet, snažniji motor i unapređen navigacioni sistem. Prema dostupnim tehničkim podacima, letelica poseduje turboprop motor, pravougaona krila i krstasti repni deo sa pomičnim stabilizatorima, što joj omogućava bolju kontrolu pri niskim letovima i veću preciznost.

Ukrajinski izvori navode da je Šahed-107 prvi put registrovan tokom napada na energetska postrojenja sredinom novembra. Dron je identifikovan zahvaljujući fragmentima pronađenim nakon eksplozije i signaturama koje su prepoznate pomoću radarskih sistema NATO-a. Iako se još ne zna tačno da li je letelica lansirana sa teritorije Rusije ili iz Crnog mora, analitičari smatraju da je reč o testnoj upotrebi nove serije dronova koji bi u budućnosti mogli postati deo standardnog arsenala ruske vojske.

Stručnjaci za oružane sisteme navode da Šahed-107 pripada kategoriji tzv. „lutajućoj municiji“, bespilotnih letelica koje lebde iznad zone borbe, traže metu i zatim se obrušavaju na nju. Za razliku od starijih modela, novi Šahed može da menja kurs u letu i da se koristi i za izviđanje zahvaljujući optoelektronskom sistemu i termovizijskoj kameri.

Analize sa ukro-zapadnih portala ističu da se pojavom Šahed-107 potvrđuje sve veća tehnološka povezanost između Irana i Rusije. Mnogi stručnjaci smatraju da se u Rusiji već proizvode adaptirane varijante ovih dronova, uz korišćenje iranskih komponenti i softvera. Nema, međutim, zvanične potvrde ni iz Teherana ni iz Moskve da je ovaj model zvanično isporučen.

U najnovijem izveštaju ukrajinskog glasila United24 Media navodi se da je Šahed-107 sposoban da leti brzinom od oko 200 do 250 km/h, sa visinom leta od 60 do 3.000 metara. U završnoj fazi koristi kombinaciju inercijalne navigacije i aktivnog radarskog navođenja, što ga čini otpornijim na elektronsko ometanje. Letelica je izrađena od kompozitnih materijala koji smanjuju radarski odraz, a u bojevoj glavi koristi termobaričnu ili visokoeksplozivnu punu od 40 do 50 kilograma.

Ukrajinska strana tvrdi da su ovi dronovi korišćeni u sklopu masovnog noćnog napada 12. i 13. novembra 2025. godine, kada je na ukrajinsku infrastrukturu lansirano više od 90 letelica tipa Šahed i Geran. Prema izjavama lokalnih vlasti, nekoliko udara izazvalo je požare u energetskim objektima, a fragmenti novih modela otkriveni su u blizini Harkova i Kremenčuka.

S druge strane, vojni analitičari iz regiona Bliskog istoka napominju da bi se Šahed-107 mogao proizvoditi i u ruskim pogonima pod licencom, kao deo šireg programa za smanjenje zavisnosti od uvoza. Time bi Moskva dobila sopstveni kapacitet za serijsku proizvodnju dronova srednjeg dometa, što bi moglo značajno povećati intenzitet i učestalost napada na ukrajinske mete.

Ako se potvrdi da je Šahed-107 zaista upotrebljen u Ukrajini, to bi označilo novu fazu u razvoju konflikta, prelazak na sofisticiranije bespilotne sisteme koji kombinuju izviđanje i precizan udar. Za Ukrajinu i NATO, to znači dodatni pritisak na protivvazdušnu odbranu, jer ovi dronovi lete niže, tiše i teže ih je otkriti radarima.

Iran, s druge strane, zadržava zvaničnu poziciju da ne učestvuje u oružanim isporukama za sukobe izvan svojih granica. Teheran tvrdi da je njegova vojna tehnologija namenjena isključivo odbrambenim potrebama, iako zapadni izvori već duže vreme ukazuju na kontinuirani transfer znanja i opreme ka ruskoj industriji bespilotnih letelica.

Pojava Šahed-107 na ukrajinskom frontu ukazuje da se rat sve više pretvara u borbu tehnologija, gde automatizovani sistemi preuzimaju ulogu ljudskih jedinica. Ukoliko se ove informacije potvrde, to bi moglo označiti i početak nove etape u saradnji Moskve i Teherana, u kojoj Iran postaje ključni snabdevač ruskih projekata bespilotnih platformi.

Za ukrajinsku stranu, međutim, to znači suočavanje sa još naprednijim i opasnijim varijantama dronova oružjem koje menja samu prirodu modernog ratovanja i na koje preko 50 zemalja kolektivnog zapada danonoćno i godinama već pokušava da nađe efikasno – a isplativo rešenje.

