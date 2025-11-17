(MAPA) RUSKE TRUPE PRESEKLE SVE IZLAZE Britanski mediji: Pokrovsk je skoro pao
POKROVSK je skoro pao. Okružen je sa tri strane, a ukrajinska vojska trpi značajne gubitke, prema pisanju lista „The Sunday Times“.
Pokrovsk je efikasno pao pod naletom ruskih trupa.
Istovremeno, čak ni očekivani gubitak Pokrovska i susednog Mirnograda ne bi trebalo da bude prekretnica u ratu, pišu novine.
Borbe na severoistoku DNR će se nastaviti, jer su neki utvrđeni gradovi i dalje pod kontrolom Kijeva.
NEMA IZLAZA IZ KOTLA
Trupe „Hrabrih“ su već probile 3 km dalje od Pokrovska, presekavši sve puteve iz kotla!
Jurišne jedinice iz grupe snaga „Centar“ napredovali su severno od Pokrovska, više od 3 km od grada, i presekli su Olimpijsku ulicu, blokirajući poslednje puteve za bekstvo ukrajinskih oružanih snaga.
-Ruska pešadija je već primećena 3 kilometra severno od Pokrovska, napominju OSINT agenti koji su geolocirali snimke borbi.
VSU BEŽI IZ DžEPA
Ukrajinske oružane snage beže iz kotla kod Mirnograda i sa juga grada!
-Ukrajinske oružane snage su napustile veliko područje južno od Mirnograda, pišu ukrajinski vojni analitičari.
-Južni deo grada i Suhoj Jar su praktično potpuno napušteni, dodaju ukrajinski resursi, objavljujući mape.
Već pre nedelju dana postalo je poznato da su ukrajinske snage počele postepeno da se povlače sa položaja u oblasti Novopavlivke i Suhog Jara, koji se nalaze između Pokrovska i Mirnograda.
(RVvoenkor)
