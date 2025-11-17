Svet

(MAPA) RUSKE TRUPE PRESEKLE SVE IZLAZE Britanski mediji: Pokrovsk je skoro pao

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 16:21

POKROVSK je skoro pao. Okružen je sa tri strane, a ukrajinska vojska trpi značajne gubitke, prema pisanju lista „The Sunday Times“.

(МАПА) РУСКЕ ТРУПЕ ПРЕСЕКЛЕ СВЕ ИЗЛАЗЕ Британски медији: Покровск је скоро пао

Foto printskrin oruzjeonline.com

Pokrovsk je efikasno pao pod naletom ruskih trupa.

Istovremeno, čak ni očekivani gubitak Pokrovska i susednog Mirnograda ne bi trebalo da bude prekretnica u ratu, pišu novine.

Borbe na severoistoku DNR će se nastaviti, jer su neki utvrđeni gradovi i dalje pod kontrolom Kijeva.

NEMA IZLAZA IZ KOTLA

Trupe „Hrabrih“ su već probile 3 km dalje od Pokrovska, presekavši sve puteve iz kotla!

Jurišne jedinice iz grupe snaga „Centar“ napredovali su severno od Pokrovska, više od 3 km od grada, i presekli su Olimpijsku ulicu, blokirajući poslednje puteve za bekstvo ukrajinskih oružanih snaga.

-Ruska pešadija je već primećena 3 kilometra severno od Pokrovska, napominju OSINT agenti koji su geolocirali snimke borbi.

 

VSU BEŽI IZ DžEPA

Ukrajinske oružane snage beže iz kotla kod Mirnograda i sa juga grada!

-Ukrajinske oružane snage su napustile veliko područje južno od Mirnograda, pišu ukrajinski vojni analitičari.

-Južni deo grada i Suhoj Jar su praktično potpuno napušteni, dodaju ukrajinski resursi, objavljujući mape.

Već pre nedelju dana postalo je poznato da su ukrajinske snage počele postepeno da se povlače sa položaja u oblasti Novopavlivke i Suhog Jara, koji se nalaze između Pokrovska i Mirnograda.

(RVvoenkor)

