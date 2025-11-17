Svet

IŠETALI IZ MUZEJA PRAVEĆI SELFIJE! Novi propust obezbeđenja Luvra: Dva tik-tokera okačila slike blizu Mona Lize

В.Н.

17. 11. 2025. u 12:42

DVA belgijska tik-tokera, poznata po svojim podvalama na društvenim mrežama, uspeli su u petak, 14. novembra, da okače svoje portrete u muzeju Luvr blizu slike Mona Lize, a obezbeđenje nije reagovalo.

Foto: AP

Prema pisanju portala BfM, influenseri, koji imaju više od 48.000 pratilaca na Tik-toku, rekli su da su sutradan dobili poruku da su slike još uvek okačene u muzeju.

Oni su za francuski portal objasnili kako su okačili fotografije i naveli da su imali unapred smišljen plan.

- Znali smo da će obezbeđenje biti jako, pa smo napravili Lego okvir koji smo mogli da odvojimo i ponovo pričvrstimo unutra. Sve delove smo stavili u torbu za kupovinu - objasnio je jedan od influensera.

Nekoliko minuta kasnije, oni su završili svoj izazov i bez ikakvih problema izašli iz muzeja usput praveći selfi fotografije.

Foto: Tanjug

Kako se navodi ova šala, mesec dana nakon pljačke Luvra, izazvala je novu zabrinutost zbog bezbednosnih propusta u muzeju.

U izveštaju objavljenom 6. novembra, Revizorski sud je osudio bezbednosne nedostatke muzeja, ukazujući na prisustvo premalog broja nadzornih kamera i "kašnjenje" koje je uprava napravila u postavljanju sigurnosne opreme.

Muzej Luvr, navodi se, "dao je prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama na štetu održavanja i renoviranja zgrada i tehničkih instalacija, posebno bezbednosnih sistema", napisao je Revizorski sud.

