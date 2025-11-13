ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
Kako se navodi u saopštenju KBS-a na društvenim mrežama, sastanak je održan na brodu britanske Kraljevske mornarice, a u razgovoru je razmatran značaj regionalne saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane, kao i uloga zajedničkih inicijativa u rešavanju bezbednosnih izazova u regionu.
- Fokus diskusija bio je na bezbednosnoj situaciji i uticaju agresije u Ukrajini na ovaj deo Evrope, kao i na suočavanje sa vanrednim situacijama koje predstavljaju izazov za naše zemlje, sa posebnim naglaskom na potrebu za vojnom podrškom civilnim vlastima i bliskom koordinacijom između zemalja regiona - stoji u saopštenju, prenosi Kosovo onlajn.
Učesnici sastanka su se saglasili da su britanska podrška i preduzimanje konkretnih koraka u okviru regionalnih inicijativa neophodni za unapređenje saradnje i izgradnju bezbednijeg i stabilnijeg Balkana.
13. 11. 2025. u 15:48
13. 11. 2025. u 10:54
13. 11. 2025. u 18:15
