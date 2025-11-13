RUSKA ofanziva u Ukrajini ulazi u novu fazu, a Putin angažuje dodatne snage kako bi iskoristio uspehe ostvarene poslednjih nedelja na više frontova: u Pokrovsku, Mirnogradu, Kupjansku, Zaporožju i Seversku.

Na aerodromu u Groznom zabeleženo je poletanje novih jedinica Čečena dobrovoljaca, koje stižu direktno na front u Ukrajini.

Prema dostupnim proruskim izveštajima, oko 2.000 čečenskih boraca biće raspoređeno u etapama, u okviru specijalne misije čiji je zadatak da probije ukrajinske linije i učvrsti ruske pozicije prema Zaporožju i Harkovu. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se vojnici u maskirnim uniformama koji podižu pesnice i uzvikuju „Alahu akbar“.

Reč je o veteranima sa značajnim borbenim iskustvom, obučenim za gerilske i frontalne operacije. Svi su prošli intenzivnu obuku na ruskim centrima specijalnih snaga, pod nadzorom iskusnih instruktora. Njihova oprema uključuje najnovija sredstva ruske odbrambene industrije, od individualnih kompleta za preživljavanje do modernih sredstava veze i nišanskih sistema.

Formacija ne uključuje borce samo iz Čečenske Republike, već i iz drugih regiona Rusije. Mnogi od njih već su ratovali u Ukrajini i poznati su po taktikama zasede – satima čekaju u kamuflaži da se ukrajinske kolone približe, a zatim otvaraju vatru iz neposredne blizine, uništavajući oklope i transportere u kratkom roku.

From the Grozny International Airport named after Hero of Russia Akhmat-Haji Kadyrov, another group of volunteers @dobrovolci_chechnya has been sent to the SVO zone. These are real men, ready to defend the honor, freedom, and future of our great Motherland on the front lines with… pic.twitter.com/Utg4ChmUch — Elisabeth Eliseeva ?? (@Eliseevanews) November 11, 2025

U pozadini njihovog angažmana nalazi se i ideološka komponenta – Čečeni, pretežno muslimanske veroispovesti, vide ovaj rat i kao dužnost prema Ruskoj Federaciji, čiji su deo. Nakon unutrašnjih tenzija i protesta u Čečeniji, Moskva je odlučila da ih angažuje kao simbol jedinstva i odanosti državi.

TEŠKA SLIKA UKRAJINSKOG FRONTA U ZAPOROŽJU

Istovremeno, na južnom frontu situacija za ukrajinske snage postaje sve teža. Prema najnovijim informacijama, jedinice Oružanih snaga Ukrajine bile su prinuđene da se povuku iz pet naselja u jugoistočnom delu Zaporoške oblasti – Novouspenovskog, Novojea, Uspenovke, Novonikolajevke i Ohotnjičjeg.

The front in the Zaporizhzhia direction is collapsing



Russian forces have broken through Ukrainian defenses in eastern Zaporizhzhia Oblast and advanced toward Huliaipole, according to OSINT channels.



The DeepState project reports that a breakthrough near the Yanchur River… pic.twitter.com/lzhVHB6pSc — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Ukrajinski vojni izvori navode da je povlačenje ukrajinskih snaga rezultat intenziviranih ruskih napada i višestruko uvećane vatrene moći. Ruska artiljerija, prema istim izvorima, ispaljuje i do 400 granata dnevno, sistematski razarajući utvrđenja i položaje. Pešadija zatim pokušava da iskoristi otvorene prolaze i da opkoli grad Guljajpolje, gde se trenutno nalazi nekoliko hiljada ukrajinskih vojnika.

❗️The Russian Federation will capture 10 km per day if the situation on the Zaporizhzhia front does not change, says volunteer Serhiy Sternenko. pic.twitter.com/pGdY6Y8D1U — Z.O.V Military (@WarHunter2222) November 11, 2025

Gusta magla i stalna kiša dodatno otežavaju situaciju, jer ometaju delovanje dronova – najvažnijeg oslonca ukrajinske odbrane. Bez njihove podrške, ukrajinska izviđačka sposobnost i preciznost udara drastično su umanjene, što Rusija koristi za brza napredovanja.

🇷🇺⚔️🇺🇦



A collapse of the flank in Zaporizhzhia is expected: the Russians will break through for tens of kilometers, — alarm raised in Ukraine due to the situation near Huliaipole



➖"In the Zaporizhzhia region, there will be Russian advances by kilometers, then by tens of… pic.twitter.com/zpN9UiJsb6 — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) November 11, 2025

NAPAD U SUMSKOJ OBLASTI

U međuvremenu, ruska vojska tvrdi kako nastavlja sa preciznim udarima duboko u ukrajinsku teritoriju. Najnoviji napad izveden je u Sumskoj oblasti, gde je, tvrdi se, pogođen privremeni punkt za raspoređivanje stranih plaćenika koji se bore na strani Kijeva.

Kako prenosi ruska državna agencija RIA Novosti, cilj napada bio je objekat u blizini sela Glibnoje, a prema prvim podacima, objekat je potpuno uništen. Rusko Ministarstvo odbrane poslednjih dana pojačano izveštava o eliminaciji plaćenika iz Poljske, Gruzije i drugih zemalja, optužujući Kijev da ih koristi kao „topovsko meso“ u najopasnijim sektorima fronta.

RUSKA STRATEGIJA PRITISKA I ISCRPLjIVANjA

Kombinacija čečenskih jurišnih snaga, masovne artiljerijske podrške i preciznih raketnih udara jasno pokazuje da Moskva ubrzava operacije na više pravaca. Cilj je dvostruk: probijanje ukrajinskih linija i iscrpljivanje ljudskih i materijalnih resursa Kijeva.

Dok se Ukrajinci bore da stabilizuju frontove u Pokrovsku i Zaporožju, ruske snage sve otvorenije koriste strategiju iscrpljivanja, uz koordinisanu upotrebu pešadije, dronova i avijacije. Dolazak novih čečenskih jedinica mogao bi dodatno pojačati pritisak i ubrzati pad ukrajinske odbrane u jugoistočnim regionima.

