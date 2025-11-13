DAN KAD JE PARIZ ZAVIJEN U CRNO: Francuska obeležava deset godina od serije terorističkih napada u kojima je stradalo 132 ljudi

Francuska odaje počast povodom deset godina od velike tragedije kada je osam terorista ubilo 132 ljudi i ranilo 413, od kojih 99 teško.

Foto: Printskrin

Počast stradalima, cereonijom koja je započela na Stadionu Francuske i nastavlja se na svim mestima gde je te noći bilo ubijenih, odaju najviši zvaničnici, na čelu s predsednikom Emanuelom Makronom i njegovom suprugom Brižit, porodice stradalih i građani.

Prva žrtva pre deset godina pala je upravo ovde, u 21.16, stradajući uz teroristu koji se digao u vazduh ispred stadiona, jer sa još dvojicom saučesnika nije mogao da uđe na utakmicu između Francuske i Nemačke koja se igrala te večeri.

Utakmici je prisustvovao i tadašnji predsednik Fransoa Oland, kome je jedan od savetnika došapnuo da se nešto strašno događa napolju, posle čega je šef države hitno s pratnjom napustio utakmicu. Na stadionu je bio i tadašnjih nemački ministar spoljnih poslova Frank Valter Štajnmajer, sadašnji predsednik te zemlje.

Vlasti su odlučile da su građani sigurniji na stadionu, imajući u vidu da se napolju pucalo, pa su čuvani unutra i posle utakmice. Šetali su terenom, ne znajući tačno šta se dešava. Za to vreme, u gradu se odvijao pravi pokolj. Teroristi su napadali kafiće, streljali redom ljude u baštama, a prava tragedija nastupila je u koncertnoj hali "Bataklan" gde je ubijeno čak 90 ljudi.

Povređeno je i nekoliko prodavaca suvenira ispred Stadiona Francuske, Romi srpske nacionalnosti, od kojih neki veoma teško, s trajnim posledicama. Te noći, Pariz je bio obavijen tugom, u sumornom iščekivanju, pun sablasne tišine i neverice. Dopisnik "Novosti" bio je u prilici da izveštava sa ulica i svedoči o događaju koji je zauvek crnim slovima upisan u istoriju ovog grada. Ljudi su se kretali gradom ne verujući šta se dešava. Policija je za to vreme jurila islamiste.

Salah Abdeslam, jedini koji nije ubijen ili se nije digao u vazduh, zato što je odustao ili zbog toga što mu je eksplozivna naprava bila neispravna, uhvaćen je posle 126 dana bega u Belgiji i u Francuskoj je 2022. godine osuđen na doživotni zatvor.