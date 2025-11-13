DAN KAD JE PARIZ ZAVIJEN U CRNO: Francuska obeležava deset godina od serije terorističkih napada u kojima je stradalo 132 ljudi
Francuska odaje počast povodom deset godina od velike tragedije kada je osam terorista ubilo 132 ljudi i ranilo 413, od kojih 99 teško.
Počast stradalima, cereonijom koja je započela na Stadionu Francuske i nastavlja se na svim mestima gde je te noći bilo ubijenih, odaju najviši zvaničnici, na čelu s predsednikom Emanuelom Makronom i njegovom suprugom Brižit, porodice stradalih i građani.
Prva žrtva pre deset godina pala je upravo ovde, u 21.16, stradajući uz teroristu koji se digao u vazduh ispred stadiona, jer sa još dvojicom saučesnika nije mogao da uđe na utakmicu između Francuske i Nemačke koja se igrala te večeri.
Utakmici je prisustvovao i tadašnji predsednik Fransoa Oland, kome je jedan od savetnika došapnuo da se nešto strašno događa napolju, posle čega je šef države hitno s pratnjom napustio utakmicu. Na stadionu je bio i tadašnjih nemački ministar spoljnih poslova Frank Valter Štajnmajer, sadašnji predsednik te zemlje.
Vlasti su odlučile da su građani sigurniji na stadionu, imajući u vidu da se napolju pucalo, pa su čuvani unutra i posle utakmice. Šetali su terenom, ne znajući tačno šta se dešava. Za to vreme, u gradu se odvijao pravi pokolj. Teroristi su napadali kafiće, streljali redom ljude u baštama, a prava tragedija nastupila je u koncertnoj hali "Bataklan" gde je ubijeno čak 90 ljudi.
Povređeno je i nekoliko prodavaca suvenira ispred Stadiona Francuske, Romi srpske nacionalnosti, od kojih neki veoma teško, s trajnim posledicama. Te noći, Pariz je bio obavijen tugom, u sumornom iščekivanju, pun sablasne tišine i neverice. Dopisnik "Novosti" bio je u prilici da izveštava sa ulica i svedoči o događaju koji je zauvek crnim slovima upisan u istoriju ovog grada. Ljudi su se kretali gradom ne verujući šta se dešava. Policija je za to vreme jurila islamiste.
Salah Abdeslam, jedini koji nije ubijen ili se nije digao u vazduh, zato što je odustao ili zbog toga što mu je eksplozivna naprava bila neispravna, uhvaćen je posle 126 dana bega u Belgiji i u Francuskoj je 2022. godine osuđen na doživotni zatvor.
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)