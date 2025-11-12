SU-57 U NOVOJ KONFIGURACIJI: Ruski stelt lovac dobio novo naoružanje za nove mete nakon opsežnih borbenih ispitivanja (VIDEO)

RUSKA državna Ujedinjena avionska korporacija prvi put je objavila snimak novog lovca pete generacije Su-57 konfigurisanog za udarne operacije, sa otvorenim glavnim odeljkom za oružje aviona koji otkriva nosač dve protivradarske rakete H-58UShKE.

Ovo dolazi nakon prvog objavljivanja snimka sredinom oktobra koji prikazuje odeljak za oružje lovca u bilo kom kapacitetu, pri čemu je ovaj unutrašnji kapacitet nošenja ključan za omogućavanje avionu da sačuva svoj radarski poprečni presek smanjujući profil skrivenosti. Objavljivanje novih snimaka Su-57 dešava se u trenutku kada je program brzo sazreo, a avion je dobio svoj prvi puk formiran 2024. godine i bio je intenzivnije borbeno testiran od bilo kog drugog iz svoje generacije. Operacije na ukrajinskom terenu uključivale su borbu vazduh-vazduh, suzbijanje protivvazdušne odbrane, misije preciznih udara i operacije u jako branjenom neprijateljskom vazdušnom prostoru.

H-58UShKE je derivat široko korišćenog protivradarskog oružja ruskih Vazduhoplovnih snaga, modernizovanog za upotrebu na Su-57, i redizajniran je sa sklopivim krilima koja se nose u unutrašnjim odeljcima za oružje lovca. Domet rakete od 250 kilometara dopunjuje veoma visoku izdržljivost Su-57, dok ga brzina od 3,6 maha čini jednim od najbržih na svetu. Ovaj domet je više nego dvostruko veći od originalnog H-58 razvijenog 1980-ih. Iako je sovjetsko ratno vazduhoplovstvo stavilo snažan naglasak na mogućnosti suzbijanja protivvazdušne odbrane i operacionalizovalo rakete sa visoko specijalizovanim avionima MiG-25BM, u postsovjetskoj eri sposobnost Rusije da se nosi sa naprednom višeslojnom mrežom protivvazdušne odbrane bila je ograničenija. Ove mogućnosti su ponovo dobile na značaju zbog naprednih mogućnosti ukrajinske protivvazdušne odbrane, jer je zemlja nasledila ogromnu mrežu raketa zemlja-vazduh od Sovjetskog Saveza koja je dopunjena zalihama iz celog zapadnog sveta.

Očekuje se da će program Su-57 dobiti sve veći zamah na globalnim izvoznim tržištima, kako zato što nova, znatno poboljšana varijanta Su-57M1 počinje da zamenjuje osnovnu varijantu u proizvodnji, tako i zato što se proizvodnja nastavlja dalje širiti. Avio-fabrika u Komsomoljsku na Amuru na ruskom Dalekom istoku otvorila je nove pogone u avgustu 2024. godine za proizvodnju Su-57, dok je u julu 2025. godine potvrđeno da su u toku planovi za dalje ubrzanje isporuka. Ovo je usledilo nakon potvrde da će prvi Su-57 biti isporučeni inostranstvu 2025. godine, naime za opremanje alžirskog vazduhoplovstva, kao i nakon znakova rastućeg interesovanja brojnih potencijalnih klijenata, od kojih su najznačajniji Indija, Vijetnam i Severna Koreja. Pored naprednih mogućnosti vazduh-vazduh lovca, sva ova vazduhoplovstva imaju visoku korisnost za napredne mogućnosti suzbijanja protivvazdušne odbrane, poput onih prikazanih na nedavnim snimcima.

S obzirom da prodaja Alžiru predstavlja veliki proboj za program Su-57, i ruski i indijski izvori sve više očekuju mnogo veću prodaju koja će uključivati licencnu proizvodnju lovaca u Indiji. Indijska vlada je u julu, kako se navodi, obavestila američke zvaničnike da nije zainteresovana za nabavku lovca F-35, što je, kako se smatralo, ostavljalo Su-57 kao jedinu kratkoročnu opciju zemlje za nameštanje lovaca pete generacije. Rusija je u maju dala neviđenu ponudu da indijskom Ministarstvu odbrane omogući potpun pristup izvornom kodu lovca sledeće generacije kao deo velikog ugovora o licenciranju proizvodnje, a indijski ministar odbrane Radžeš Kumar Sing potvrdio je da se nabavke razmatraju. Veoma sofisticirane sposobnosti protivvazdušne odbrane i Pakistana i Kine čine visoku moć Su-57 u ulogama suzbijanja protivvazdušne odbrane izuzetno značajnom. Primetno je da zapadni lovci pete generacije još uvek nisu integrisali sličnu sposobnost, kao rezultat ekstremnih smanjenja budžeta za F-22 i velikih kašnjenja u modernizaciji F-35 radi integracije protivzračne rakete AGM-88G.

