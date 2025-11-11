STIŽE "PRAVOSLAVNI TINDER": Moskva pokreće novu aplikaciju

RUSKE vlasti razmatraju osnivanje državne agencije koja bi vojnicima povratnicima iz Ukrajine

Tvrde da bi brak mogao biti ključan za psihološko oporavljanje i ponovnu integraciju u civilni život.

Julija Belehova, predsednica Odbora za porodice vojnika domovine, izjavila je na forumu „Patrioti Urala“ da je „žena prvi psiholog muškarca koji se vraća iz rata“ i da su porodica i brak od suštinske važnosti za povratak u normalan život. „Kada muškarac ima stabilnu i podržavajuću suprugu, proces rehabilitacije, zapošljavanja i povratka u svakodnevicu je mnogo lakši“, naglasila je Belehova.

Kremlj, zabrinut zbog mogućih nezadovoljstava među demobilisanim vojnicima, razmatra šire planove za njihovu reintegraciju u društvo. Putinov izaslanik za Uralski okrug, Artem Žoga, podržao je inicijativu, ali je istakao da se „ljubav ne može forsirati i da je potrebno pažljivo planirati svaki korak“.

Ova inicijativa dolazi u kontekstu brojnih skandala sa tzv. „crnim udovicama“ – ženama koje su ulazile u brak s vojnicima kako bi, nakon njihove smrti, ostvarile znatne finansijske nadoknade, ponekad i do dvadeset puta veće od prosečne ruske plate, prenosi The Telegraph.

Ako plan o državnoj bračnoj agenciji bude sproveden, to bi bio najnoviji pokušaj Moskve da promoviše tradicionalne vrednosti i potakne sklapanje brakova među mladim ljudima, posebno nakon što su popularne zapadne aplikacije za upoznavanje poput Tindera, Bumblea i Badooa napustile rusko tržište.

U julu je Maria Lvova-Belova, ruska komesarka za prava dece, koju Međunarodni krivični sud traži zbog nezakonite deportacije ukrajinske dece, predstavila aplikaciju pod nazivom „Za ljubav“, koja je često nazvana i „pravoslavni Tinder“.

Nova platforma povezuje korisnike koji promovišu patriotizam, služenje domovini, istorijsko sećanje i jedinstvo ruskih naroda. Većina korisnika su pravoslavni vojnici, dok je svaka vrsta seksualnog sadržaja strogo zabranjena.

