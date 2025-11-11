U VEZI I SA MAJKOM I SA ĆERKOM: LJubavna trojka šokirala svet (VIDEO)

KADA popularni jutjuber objavi da čeka dete, obično se očekuju čestitke, srca i oduševljeni komentari.

Foto: Društvene mreže

Ali kada je Nik Jardi, poznat kao jedan od najpraćenijih kreatora sa Floride, saopštio da će postati otac, i to dvoje dece, sa majkom i ćerkom istovremeno, internet je eksplodirao od neverice.

Ova priča,koja je počela kao navodna ljubavna drama, a završila se kao viralni eksperiment o granicama šoka i istine na internetu, i dalje deli javnost.

Ljubavna priča koja je razdelila internet

U februaru ove godine, 29-godišnji Nik Jardi, pravim imenom Nikolas Hanter, objavio je na društvenim mrežama vest koja je u trenutku obišla svet.

Na video snimku koji je podelio na Instagramu i TikToku, Nik je objavio da će postati otac dvoje dece, sa dve žene koje su, kako je rekao, „posebne u njegovom životu“.

Problem? Rekao je da su te dve žene, majka i ćerka.

Njihova imena su Džejd, 22-godišnja modelka i kreatorka sadržaja na platformi OnlyFans, i njena majka Deni, 44-godišnja lajfkouč i influenserka.

Internet je, očekivano, poludeo.

Komentari su se kretali od „ne može biti istina“ do „ovo je najodvratnija stvar koju sam ikad čuo“, a mnogi su ga optužili da je „otišao predaleko samo da bi dobio klikove“.

Video koji je zapalio mreže

U martu, Nik je objavio i video sa „žurke otkrivanja pola beba“, gde su on, Džejd i Deni otkrili da „čekaju“ dečaka i devojčicu.

Na snimku su se smejali, grlili i slavili, dok su baloni u roze i plavoj boji leteli u nebo.

Međutim, ubrzo je postalo jasno da nešto nije kako treba.

Čak ni njegovi najverniji pratioci nisu mogli da poveruju da je priča stvarna.

Pa ipak, društvene mreže su učinile svoje, priča je postala globalni viralni hit.

Ispostavilo se, ništa od toga nije bilo istina

Nekoliko nedelja kasnije, Nik Jardi je dao intervju za Daily Mail, gde je priznao da je cela priča bila, izmišljena.

„Nema beba, to je bila samo skeč priča. Ljudi koji me prate znaju da pravim zabavan sadržaj i ne mislim da su stvarno poverovali“, rekao je Jardi.

Ali dodao je i nešto što je ponovo uzburkalo javnost,

„Ono što jeste istina, to je moja veza sa njima. Džejd i Deni su stvarno majka i ćerka, i zaista smo zajedno.“

Dakle, iako je trudnoća bila laž, njihova trostruka veza nije.

„Trojka“ koji ne krije ništa

Na društvenim mrežama, trojac i dalje objavljuje zajedničke fotografije, video zapise i čak „porodične“ snimke sa putovanja.

Džejd, koja je stekla veliku popularnost zahvaljujući platformi OnlyFans, i njena majka Deni, poznata po motivacionim snimcima i lajfkouč savetima, ne kriju da žive sa Nikom u zajedničkom domu u južnoj Floridi.

I dok mnogi komentari izražavaju zgroženost, ima i onih koji ih podržavaju, smatrajući da je „ljubav u svakoj formi legitimna, ako su svi saglasni“.



„Ljudi misle da sve mora da se uklapa u njihove okvire. Mi ne glumimo. Samo živimo kako želimo“, rekao je u jednom videu.

Granica između stvarnosti i šoua

Ova priča, koja je počela kao internet-provokacija, postala je primer koliko se lako briše granica između stvarnosti i performansa.

Nik Jardi je već poznat po „skitovima“ sa ženama, ali ovoga puta njegova ideja o zabavi otvorila je i ozbiljna pitanja o etici, privatnosti i granicama javne ekspresije.

Jer iako je negirao trudnoće, nikada nije demantovao emotivnu vezu sa majkom i ćerkom.

„To nije nešto što ljudi treba da razumeju. Samo nešto što mi živimo“, poručio je.

Internet podeljen, publika fascinirana

Reakcije na društvenim mrežama su i dalje burne.

Dok jedni tvrde da je reč o „modernoj dekadenciji“ i „kraju normalnosti“, drugi ističu da ovakvi odnosi postoje i da ih internet samo čini vidljivijim.

Bez obzira na moralne rasprave, jedno je sigurno, Nik Jardi zna kako da zadrži pažnju.



Neki fanovi veruju da je cela priča i dalje deo velikog performansa, dok drugi tvrde da je Nik iskren i da mu jednostavno nije stalo do tuđeg mišljenja.

Kako god bilo, njegov „tripl“ sa Džejd i Deni postao je jedna od najneobičnijih internet priča godine.

U vremenu kada granice između stvarnog života i sadržaja na mrežama postaju sve tanje, Nik Jardi je uspeo da pokaže koliko daleko ljudi mogu otići, samo da bi svet gledao.

(Ona)