RUSIJA I UKRAJINA POSTIGLE DOGOVOR O PRIVREMENOM PREKIDU VATRE U ZONI ZAPOROŠKE NUKLEARKE

RUSIJA i Ukrajina postigle su dogovor o privremenom prekidu vatre u zoni Zaporoške nuklearne elektrane, sa ciljem da se omogući hitna sanacija oštećenih dalekovoda koji snabdevaju elektranom.

foto: Tviter

Ova informacija dolazi u trenutku pojačanih bezbednosnih rizika oko najveće nuklearne elektrane u Evropi.

Vest je potvrdio generalni direktor Međunarodna agencija za atomsku energiju Rafael Grosi, koji je naveo da su se dve strane saglasile o privremenom primirju u neposrednoj okolini Zaporoške nuklearne elektrane kako bi se omogućili neophodni tehnički radovi.

- Strane su se dogovorile o privremenom prekidu vatre u oblasti Zaporoške nuklearne elektrane kako bi se omogućio popravak dalekovoda. Radovi su već započeti - izjavio je Grosi.

Prema njegovim rečima, primirje će trajati nekoliko dana, koliko je potrebno da se saniraju ključne linije za snabdevanje električnom energijom, koje su od presudnog značaja za bezbedno funkcionisanje objekta i hlađenje reaktora.

Zaporoška nuklearna elektrana, koja se nalazi na jugu Ukrajine, već duže vreme predstavlja jednu od najkritičnijih tačaka sukoba, a IAEA je u više navrata upozoravala da borbena dejstva u njenoj blizini nose ozbiljan rizik od nuklearnog incidenta. Privremeni prekid vatre, iako ograničenog trajanja, ocenjuje se kao važan korak ka smanjenju neposrednih bezbednosnih pretnji.

Međunarodna agencija za atomsku energiju nastavlja da prati situaciju na terenu i da, u koordinaciji sa obe strane, insistira na potpunoj zaštiti nuklearnih objekata i infrastrukture, naglašavajući da Zaporoška nuklearna elektrana ne sme biti korišćena kao deo vojnog sukoba.

Uskoro opširnije