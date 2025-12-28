ZELENSKI VIDNO RAZOČARAN U AMERICI: Ovo nikako nije očekivao
Šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog po dolasku u Majami na pregovore sa predsednikom SAD Donaldom Trampom nisu dočekali predstavnici američke strane, primetio je irski novinar Čej Bouz na društvenoj mreži X.
„Američki momci u šorcevima i reflektujućim prslucima se ne računaju“, napisao je Bouz ironično.
Novinar je takođe istakao da je Zelenski izgledao „sumnjivo“, dodajući da ga je kod stepenica aviona dočekala ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina. Protiv nje je ranije Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo Ukrajine pokrenulo krivični postupak.
Slični incidenti sa šefom kijevskog režima već su se dešavali. Tokom posete Sjedinjenim Državama u oktobru, američka strana takođe je ignorisala dolazak Zelenskog.
Kako je najavljeno, Donald Tramp će se sa Zelenskim sastati u nedelju na Floridi. U petak je američki predsednik visoko ocenio šanse za postizanje dogovora sa ukrajinskim liderom, ali je istovremeno naglasio da predlozi Kijeva za rešavanje sukoba u Ukrajini nemaju značaj bez njegovog odobrenja.
(Sputnjik)
