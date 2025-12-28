Svet

ZELENSKI VIDNO RAZOČARAN U AMERICI: Ovo nikako nije očekivao

В.Н.

28. 12. 2025. u 18:51

Šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog po dolasku u Majami na pregovore sa predsednikom SAD Donaldom Trampom nisu dočekali predstavnici američke strane, primetio je irski novinar Čej Bouz na društvenoj mreži X.

ЗЕЛЕНСКИ ВИДНО РАЗОЧАРАН У АМЕРИЦИ: Ово никако није очекивао

Foto: Profimedia

„Američki momci u šorcevima i reflektujućim prslucima se ne računaju“, napisao je Bouz ironično.

Novinar je takođe istakao da je Zelenski izgledao „sumnjivo“, dodajući da ga je kod stepenica aviona dočekala ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina. Protiv nje je ranije Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo Ukrajine pokrenulo krivični postupak.

Slični incidenti sa šefom kijevskog režima već su se dešavali. Tokom posete Sjedinjenim Državama u oktobru, američka strana takođe je ignorisala dolazak Zelenskog.

Kako je najavljeno, Donald Tramp će se sa Zelenskim sastati u nedelju na Floridi. U petak je američki predsednik visoko ocenio šanse za postizanje dogovora sa ukrajinskim liderom, ali je istovremeno naglasio da predlozi Kijeva za rešavanje sukoba u Ukrajini nemaju značaj bez njegovog odobrenja.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS U UKRAJINI: Zelenski je doneo odluku koja je šokirala mnoge

HAOS U UKRAJINI: Zelenski je doneo odluku koja je šokirala mnoge