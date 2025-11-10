"OVLASTIO SAM MINISTRA DA SMENI UPRAVU" Fico nakon sudara vozova u Slovačkoj: LJudski faktor kriv za železničku nesreću

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da je najverovatnije ljudska greška kriva za železničku nesreću, u kojoj je povređeno najmanje 79 osba.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

On je na konferenciji za novinare, nakon vanredne sednice Vlade te zemlje, rekao da je ovlastio je ministra saobraćaja Jozefa Reža da smeni kompletnu upravu Slovačke železničke kompanije (ZSSK), kao i da je policija pokrenula krivičnu istragu o sudaru vozova, prenosi slovačka Pravda.

Fico je rekao i da je Rež ponudio ostavku premijeru nakon nesreće, ali da je on to odbio i najavio je pripremu akcionog plana za sprečavanje železničkih nesreća. On je svim povređenima poželeo brz oporavak, kao i da stepen povreda varira, ali da nijedna nije opasna po život.

Prema njegovim rečima premijera, Ministarstvo saobraćaja će u sredu vladi da podnese predlog za odštetu povređenim u nesreći. Dva voza sudarila su se u nedelju oko 19.30 na železničkoj pruzi između Pezinoka i Svetog Jura i u nesreći nije bilo smrtnih slučajeva, ali je povređeno najmanje 79 putnika, od kojih tri osobe teškim povredama grudnog koša i abdomena, dok je 60 pacijenata zadobilo lakše povrede.

U oba voza bilo je oko 800 putnika, od kojih najviše studenata i mladih između 18 i 20 godina starosti.

(Tanjug)

