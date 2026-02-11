ŠAMPION NASTAVLJA ODBRANU PEHARA! Zvezda se u Dobanovcima "zagreva" za Francuze!

Crveno-beli u osmini finala Kupa Srbije apsolutni favoriti protiv Budućnosti.

Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju odbranu pehara u Kupu Srbije.

Izabranici Dejana Stankovića danas od 13 časova gostuju u Dobanovcima, ekipi Budućnosti, koja se takmiči u Trećoj ligi grupa "Beograd".

Crveno-beli važe za apsolutnog favorita, protiv najprijatnijeg iznenađenja u nacionalnom takmičenju, koji je u prethodne dve runde skinula skalp nekadašnjem članu elite Inđiji, a potom na penale i još jednom favorizovanom rivalu OFK Beogradu.

S druge strane, šampion nije imao problema u prethodnoj rundi na gostovanju Slovenu iz Rume, kada je slavio rezultatom 2:0.

"Sigurno da svako želi da se dokaže protiv Zvezde i ti momci su zaslužili da im Zvezda dođe u goste ulaskom u osminu finala. Biće veoma važno da se što brže adaptiramo. Teren je isti i za njih i za nas, tako da što brža adaptacija, jak odnos, da se slomi protivnik što pre i da idemo dalje", rekao je Dejan Stanković, trener crveno-belih.

Klub sa Marakane ne može da računa na sve igrače, kapiten je van stroja...

"Tebo se vratio da trenira normalno. Jedini koji je van stroja je Mirko Ivanić. Nastavljamo da pratimo njegov oporavak. Teška sezona za njega što se tiče tih sitnih povreda, koje se na kraju spoje u jedan komplet, dođu na naplatu. Imaćemo strpljenja sa njim, kad god se vrati on je dobrodošao."

Legendarni as je najavio da će biti rotacija u ovom meču.

"Sigruno da će biti dosta rotacija. Svi rade dobro i zaslužuju da igraju, ali i dalje važi pravilo od UEFA i FIFA, da mogu deset igrača i jedan golman. Sigurno da ćemo izrotirati i da će mnogo momaka dobiti priliku da igra."

