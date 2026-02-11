PRVI SNIMCI I SLIKE SA MESTA PUCNJAVE U ŠKOLI: Jeziva svedočenja nakon masakra u Kanadi, premijer otkazao put za Nemačku

U MASOVNOJ pucnjavi u zabačenom mestu Tambler Ridž u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija ubijeno je najmanje devet ljudi i 25 ranjeno, a osoba koja je izvršila napad je oduzela sebi život nakon masakra.

Foto: Profimedia

BBC prenosi da je sedam osoba ubijeno u srednjoj školi u tom delu zapadne Kanade, dok su druge dve žrtve pronađene u obližnjoj kući.

Vlasti nisu navele njihova imena ni godine.

- Osoba osumnjičena za napad je takođe pronađena mrtva sa povredama koje je sama nanela - objavili su lokalni zvaničnici.

❗️⚠️🇨🇦 - A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.



According to the latest updates from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and multiple reliable news… pic.twitter.com/2QW3p4JWYa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 11, 2026

Vlasti Britanske Kolumbije su saopštile da znaju identitet napadača, ali nisu otkrile ime ni pol.

U ranije upozorenju stanovništvu da ostanu u skloništima ta osoba je opisana kao "žena u haljini" koja je imala "smeđu kosu".

Svedočenje učenika Darijana

Darijan Kvist, učenik 12. razreda srednje škole u Tambler Ridžu i njegova majka Šeli Kvist ispričali su za CBC radio šta se dogodilo.

Kanadski medij je preneo da je Darijan, ubrzo nakon što je stigao u učiniocu u 13:30 sati po lokalnom vremenu, čuo kako se u hodnicima oglasio alarm.

🚨 At least 10 dead and 30 injured after someone wearing a dress opened fire at Tumbler Ridge Secondary School in Canada pic.twitter.com/qTWDgEDFpQ — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 11, 2026

Sa zvučnika se čulo upozorenje svima u školi da zaključaju vrata učionica.

On je kazao da su vrata bila zatvorena neko vreme, a da su on i drugovi iz razreda ubrzo shvatili da nešto nije u redu.

Darijan je rekao je da su tada počele na mobilni telefon da mu stižu fotografije sa mesta napada.

Foto: Profimedia

- Uzeli smo klupe i zabarikadirali vrata - naveo je Darijan.

Vrata su ostala tako zabarikadirana više od dva sata, sve dok policija nije stigla da isprati učenike iz škole.

Kada su izašli napolje, Darijan se sreo sa majkom u centru mesta, nekoliko stotina metara od škole.

Jedna od najgorih pucnjava u novijoj istoriji Kanade

Tragedija u Tambler Ridžu jedna je od pucnjava sa najviše ljudskih žrtava u novijoj istoriji Kanade.

BBC podseća da je 2020. naoružani muškarac koji se predstavio kao policajac tokom dva dana ubio 22 osobe u pokrajini Nova Škotska, a 1989. je 14 žena ubijeno u antifeminističkom napadu u Politehničkoj školi u Montrealu.

Foto: Profimedia

Kanada ima strože zakone o oružju od SAD, zbog čega su masovni napadi poput ovog ređi nego u susednoj zemlji.

Premijer Karni "slomljen" zbog masakra

Kanadski premijer Mark Karni je izjavio da je "slomljen" zbog "današnjih užasnih pucnjava".

Rojters saznaje iz njegovog kabineta da je Karni odustao od planiranog putovanja u Nemačku nakon pucnjave u školi u Britanskoj Kolumbiji.

Karni je trebalo da otputuje na Minhensku bezbednosnu konferenciju koja traje od petka do nedelje, a na kojoj će biti prisutno više od 60 šefova država i vlada.