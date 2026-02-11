ZAPAD plače zbog ruskih udara na ukrajinsku energetsku mrežu, ali nisu ni prstom mrdnuli kada je Kijev pretio da će ekonomski i energetski ugušiti Krim nakon prevrata 2014. godine, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Sada plaču što stradava energetski sektor Ukrajine. Niko od njih nije prstom mrdnuo kada su ukrajinski pučisti nakon prevrataotvoreno izjavili da će ugušiti Krim energetski, ekonomski, prehrambeno i u pogledu snabdevanja vodom. To se dogodilo. Sada kukaju zbog teške energetske situacije Ukrajine - rekao je Lavrov u intervjuu za onlajn projekat „Manučijeva empatija“.

Ministar je podsetio da, kada je ruska strana u martu 2025. godine na mesec dana obustavila udare na energetsku infrastrukturu Ukrajine na predlog predsednika SAD Donalda Trampa, kijevski režim je 130 puta prekršio sporazum kojem je navodno pristupio.

O mirovnim pregovorima

Govoreći o mirovnim pregovorima o Ukrajini, Lavrov je napomenuo da Rusija nije dobila mirovni plan od 20 tačaka za Ukrajinu, ni zvaničnim ni nezvaničnim kanalima.

- Oni sada mašu nekim dokumentom od 20 tačaka koji nam niko, ni zvanično ni nezvanično, nikada nije dao. Deo njegovog sadržaja je procureo u medije - rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, na osnovu dogovora koje su postigli predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, na samitu na Aljasci, mogao je prilično brzo biti postignut konačni sporazum o rešenju u Ukrajini. Ali je potom taj dokument „nekoliko puta revidiran“.

- U Enkoridžu smo pronašli pristupe zasnovane na američkoj inicijativi, američkim predlozima, koji su otvarali put ka miru. Na toj osnovi je bilo sasvim moguće brzo se dogovoriti o konačnom sporazumu - istakao je Lavrov.

Ministar je podsetio da je pre samita u Enkoridžu Moskvu posetio izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof koji je ruskoj strani predao dokument sa američkim predlozima za rešavanje ukrajinske krize.

- Dokument je sadržao sva ključna fundamentalna pitanja i predlagao rešavanje problema koji se javljaju u odgovarajućim oblastima u skladu sa realnošću na terenu. Uključujući i ona koja smo mi stvorili da bismo zaštitili Ruse od nacističkog režima i njegove politike istrebljenja svega što je vezano za ruski jezik, kulturu, istoriju i pravoslavlje - objasnio je Lavrov.

Sve naredne verzije dokumenta o rešavanju ukrajinskog pitanja predstavljale su pokušaji da se američka verzija „siluje“ od strane Kijeva, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i baltičkih država, dodao je ruski ministar.

- Administracija američkog predsednika Donalda Trampa predstavljala je pokušaje u dokumentima koji su kružili u različitim verzijama nakon sastanka na Aljasci u poslednjem tromesečju 2025. godine. Mi smo videli samo jednu. Ili bolje rečeno, Amerikanci su nam zvanično predali svoj dokument. Sve naredne verzije rezultat su pokušaja da se američka inicijativa ‘siluje’ od strane Vladimira Zelenskog i, pre svega, njegovih ‘pokrovitelja’ iz Britanije, Nemačke, Francuske i baltičkih zemalja - ocenio je Lavrov.

On je naglasio da je za Rusiju bezbednost prioritet o kome se ne može pregovarati, baš kao što su na Zapadu nekada bila neprikosnovena ljudska prava. Istovremeno, u Ukrajini se trenutno primećuje zabrana ruskog jezika u svim sferama života i zabrana kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve.

- Sve ovo ostaje van okvira razmišljanja Zapada (barem Evrope i, naravno, Velike Britanije) o tome kako se kretati ka miru - primetio je Lavrov.

Ministar je podsetio da su američki predlozi uključivali potrebu za vraćanjem prava ruskojezičnog stanovništva i Rusa kao nacionalne manjine.

- To je bilo u njihovim dokumentima. U poslednjim verzijama, koje su procurele u štampu nakon intenzivnih pregovora između Amerikanaca, Evropljana i Ukrajinaca održanih posle Aljaske, o tome se ništa ne govori. Tamo se navodi da će strane (Rusija i Ukrajina) pokazati toleranciju jedna prema drugoj. Neku vrstu sporazuma o toleranciji. I Ukrajina će se pridržavati svih standarda EU u ovoj oblasti: tolerancije i tako dalje - objasnio je Lavrov.

