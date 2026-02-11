Svet

DESET MRTVIH U MASAKRU U ŠKOLI: Ranjeno više od 25, smrt sejala devojka u haljini - užas u Kanadi (VIDEO)

В.Н.

11. 02. 2026. u 07:15

U SREDNjOJ školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti.

FOTO: Tanjug/AP

Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC.

Policija je u školi pronašla šest mrtvih osoba, dok je sedma preminula na putu ka bolnici, a dve osobe su pronađene bez znakova života u kući koja se nalazi blizu škole.

Policija veruje da su dva smrtna slučaja iz te kuće povezana sa incidentom u školi.

Osoba koja je pucala takođe je pronađena mrtva, a policija veruje da je sama sebi nanela smrtonosne povrede.

Načelnik policije Ken Flojd je rekao da je 25 ljudi zadobilo lakše povrede, a dve osobe teške.

"Ženska osoba u haljini sa smeđom kosom"

U bezbednosnom upozorenju poslatom tokom napada, osumnjičena osoba je identifikovana kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom".

Zvaničnici kažu da znaju identitet napadača, ali do sada nisu objavili ime niti pol.

Policija još nije identifikovala vrstu oružja koje je korišćeno u napadu, kao ni starost žrtava.

Premijer Britanske Kolumbije Dejvid Ebi je na konferenciji za medije rekao da je policija stigla na mesto napada dva minuta nakon poziva, čime je sprečeno da ova stravična tragedija postane još veća.

Oko 1.000 učenika i nastavnika evakuisano

U školskom kompleksu se nalaze osnovna i srednja škola, iz kojih je oko 1.000 učenika i nastavnika evakuisano.

Grad Tambler Ridž, gde živi oko 2.400 ljudi, udaljen je od Vankuvera oko 1.200 km i nalazi se blizu granice sa Albertom.

Poznat je po rudnicima uglja, vodopadima i dinosaurusima.

(Blic/CBC)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

