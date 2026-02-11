IZVRŠEN ATENTAT NA KOLUMBIJSKOG PREDSEDNIKA? Evo šta on kaže o tome

KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro izjavio je da je preživeo pokušaj atentata dok je putovao helikopterom u ponedeljak uveče.

Foto: Profimedia

Petro je, na sednici vlade koja je prenošena uživo, rekao da njegov helikopter nije mogao da sleti na planirano odredište na karipskoj obali, zbog verodostojnih informacija da će biti „pucano“ na letelicu, prenosi "Njuzvik".

Prema njegovim tvrdnjama, helikopter je leteo iznad mora oko četiri sata pre nego što je stigao na sigurno, što je, kako je naveo, bio tesan manevar izbegavanja planiranog napada, izveštava portal.

Kolumbijski predsednik nije imenovao nijednog osumnjičenog ili grupe koje stoje iza navodnog pokušaja, a vladini zvaničnici nisu javno identifikovali one koji su umešani u incident.

Petro je rekao da je navodnom pokušaju prethodilo višemesečno upozorenje o zaverama povezanim sa mrežama za trgovinu drogom i drugim oružanim grupama, iako nisu objavljeni konkretni dokazi koji povezuju bilo koju grupu sa incidentom u ponedeljak, navodi "Njuzvik".

(Tanjug)

