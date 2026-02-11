"SUJETNI KOMPLEKSAŠI" Proglasovac opleo po blokaderima (VIDEO)

PROGLASOVAC poručio blokaderima da su kompleksaši, koji misle da su bolji od drugih.

Foto: Printskrin

- Kažite jedan argument i ja ću kazati studenti su u pravu po tom pitanju. Proglas je rekao da neće nikoga kandidovati. Postavite pitanje jednog dana, kada izađe ta studentska lista, koliko članova Proglasa je pozvano da učestvuje na studentskoj listi. Moraju svi akteri da shvate da jedino jedinstvom može nešto da se promeni. Nikako ne može - ja, pa ja. Ali znate, imamo puno sujeta, puno kompleksa, puno verovanja da ste veći nego što jeste - kaže Peca Popović.