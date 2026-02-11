Politika

"SUJETNI KOMPLEKSAŠI" Proglasovac opleo po blokaderima (VIDEO)

В. Н.

11. 02. 2026. u 08:59

PROGLASOVAC poručio blokaderima da su kompleksaši, koji misle da su bolji od drugih.

СУЈЕТНИ КОМПЛЕКСАШИ Прогласовац оплео по блокадерима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Kažite jedan argument i ja ću kazati studenti su u pravu po tom pitanju. Proglas je rekao da neće nikoga kandidovati. Postavite pitanje jednog dana, kada izađe ta studentska lista, koliko članova Proglasa je pozvano da učestvuje na studentskoj listi. Moraju svi akteri da shvate da jedino jedinstvom može nešto da se promeni. Nikako ne može - ja, pa ja. Ali znate, imamo puno sujeta, puno kompleksa, puno verovanja da ste veći nego što jeste - kaže Peca Popović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 4

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZBORI ĆE USKORO
Politika

0 4

IZBORI ĆE USKORO

CELE prošle 2025.godine studenti blokaderi i opozicija činili su sve da aktuelnu vlast u Srbiji i njenog Predsednika Republike Aleksandra Vučića, što bi narod rekao, sruše na ulici!

11. 02. 2026. u 10:15

Politika
Tenis
Fudbal
SUBOTIČANIN ISPISAO JEDNU OD NAJLUĐIH PRIČA U ISTORIJI SPORTSKOG KLAĐENJA: Tri dobitna tiketa u SOCCERBETU – 30 miliona dinara!

SUBOTIČANIN ISPISAO JEDNU OD NAJLUĐIH PRIČA U ISTORIJI SPORTSKOG KLAĐENjA: Tri dobitna tiketa u SOCCERBETU – 30 miliona dinara!