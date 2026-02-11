ODLEPIO ZA SRBINOM! Dijego Simeone "prelomio": Dovedite mi ga u Atletiko Madrid
SPREMA se spektakularan transfer!
Aleksandar Stanković privukao je veliku pažnju igrama za Briž ove sezone, a ređaju se zainteresovani velikani.
Prvi u redu, bar kako sada stvari stoje je Atletiko Madrid. Španski gigant već je počeo da se raspituje oko cene koju bi belgijski tim tražio za reprezentativca Srbije.
Navodno je Dijego Simeone poludeo za mladim Srbinom i naredio upravi kluba da po svaku cenu dovede sina njegovog bivšeg saigrača iz Lacija Dejana Stankovića.
Inače, Stanković junior je "tražena roba", a u Brižu ima važeći ugovor do 2029. godine, pa ni obeštećenje ne bi trebalo da bude malo.
Stanković igra fantastično ove sezone. Postigao je dva gola i dodao dve asistencije u Ligi šampiona, a u belgijskom prvenstvu ima učinak od četiri gola i jedne asistencije, i to sve sa pozicije zadnjeg veznog.
Predstavlja modernog igrača koji je vrlo dobar na oba kraja terena.
Podsećanja radi, Stanković je karijeru počeo u Interu. Nije debitovao za "Neroazure", a onda je prosleđen na pozajmicu u Lucern. Nakon toga, Briž ga je otkupio za 9,5 miliona evra prošlog leta.
