AU, ŠTA URADI SRBIN! Nikola Topić totalno eksplodirao u drugom meču posle povratka na teren (VIDEO)

BORIO se sa povredom, a kasnije i sa teškom bolesti. Pobedio je Nikola Topić sve, izašao na teren i pokazao zbog čega je budućnost srpske i svetske košarke.

Naime, Oklahoma Blu, razvojni tim Oklahoma siti Tandera, pobedio je sa 127:118 Skajfors, a srpski košarkaš je opet bio u centru pažnje.

Podsećanja radi, Nikola je pobedio rak testita i sad se u velikom stilu vraća košarci. On je u prvoj utakmici za ravojni timj Oklahome u pobedi proti Skajforsa 137:135 posle produžetka postigao sedam poena i podelio sedam asistencija.

Bilo je to smao zagrevanje, jer je u drugom meču eksplodirao.

Nikola Topić je utakmicu završio sa 22 poena, šut 7/12, 4/7 za tri poena, 2/3 slobodna bacanja,a imao je i četiri asistencije i dva skoka.

🔥 Nikola Topić monte en puissance en G-League.



Le jeune meneur du Thunder continue d’enchaîner les performances solides avec OKC Blue et montre qu’il se rapproche d’un retour en NBA.



📊 22 PTS

🎯 7/12 FG — 4/7 à 3PTS

Confiance, création et adresse… le rookie prend du rythme… pic.twitter.com/N8FnWQyZxz — BaskeToon (@BaskeToonFR) February 11, 2026

Ako ovako nastavi nema sumnje da će se brzo vratiti u NBA i Tandere.

Nikola Topić absolutely lit up the G League tonight for the OKC Blue 🔥



In just 20 minutes off the bench:

- 22 points

- 4 assists

- 2 steals

- 1 block

- 7/12 FG (58%)

- 4/7 from three (57%)

- 2/3 FT#ThunderUp @okcblue



pic.twitter.com/s0hu4Naro6 — TRIFECTA ⭐ (@TrifectaBanter) February 11, 2026