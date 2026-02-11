Košarka

AU, ŠTA URADI SRBIN! Nikola Topić totalno eksplodirao u drugom meču posle povratka na teren (VIDEO)

Марко Паунић
Marko Paunić

11. 02. 2026. u 06:52

BORIO se sa povredom, a kasnije i sa teškom bolesti. Pobedio je Nikola Topić sve, izašao na teren i pokazao zbog čega je budućnost srpske i svetske košarke.

Foto: Printskrin

Naime, Oklahoma Blu, razvojni tim Oklahoma siti Tandera, pobedio je sa 127:118 Skajfors, a srpski košarkaš je opet bio u centru pažnje.

Podsećanja radi, Nikola je pobedio rak testita i sad se u velikom stilu vraća košarci. On je u prvoj utakmici za ravojni timj Oklahome u pobedi proti  Skajforsa 137:135 posle produžetka postigao sedam poena i podelio sedam asistencija.

Bilo je to smao zagrevanje, jer je u drugom meču eksplodirao. 

Nikola Topić je utakmicu završio sa 22 poena, šut 7/12, 4/7 za tri poena, 2/3 slobodna bacanja,a imao je i  četiri asistencije i dva skoka.

Ako ovako nastavi nema sumnje da će se brzo vratiti u NBA i Tandere.

