AU, ŠTA URADI SRBIN! Nikola Topić totalno eksplodirao u drugom meču posle povratka na teren (VIDEO)
BORIO se sa povredom, a kasnije i sa teškom bolesti. Pobedio je Nikola Topić sve, izašao na teren i pokazao zbog čega je budućnost srpske i svetske košarke.
Naime, Oklahoma Blu, razvojni tim Oklahoma siti Tandera, pobedio je sa 127:118 Skajfors, a srpski košarkaš je opet bio u centru pažnje.
Podsećanja radi, Nikola je pobedio rak testita i sad se u velikom stilu vraća košarci. On je u prvoj utakmici za ravojni timj Oklahome u pobedi proti Skajforsa 137:135 posle produžetka postigao sedam poena i podelio sedam asistencija.
Bilo je to smao zagrevanje, jer je u drugom meču eksplodirao.
Nikola Topić je utakmicu završio sa 22 poena, šut 7/12, 4/7 za tri poena, 2/3 slobodna bacanja,a imao je i četiri asistencije i dva skoka.
Ako ovako nastavi nema sumnje da će se brzo vratiti u NBA i Tandere.
Preporučujemo
ŠAMPION NASTAVLjA ODBRANU PEHARA! Zvezda se u Dobanovcima "zagreva" za Francuze!
11. 02. 2026. u 07:41
ŠTA ĆEMO SADA SA NjIM? Zvezdi se vratio igrač koga nikako nisu očekivali
11. 02. 2026. u 07:20
ODLEPIO ZA SRBINOM! Dijego Simeone "prelomio": Dovedite mi ga u Atletiko Madrid
11. 02. 2026. u 06:40
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
10. 02. 2026. u 06:45
ĐOKOVIĆ U ŠOKU KADA JE SAZNAO KOLIKO U HRVATSKOJ IMA RODBINE: "Nisam to znao!"
Najnovije vesti čiji je glavni junak Novak Đoković - stižu iz Hrvatske.
10. 02. 2026. u 17:01
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)