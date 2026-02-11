Fudbal

E, SADA ĆU SVE DA VAM KAŽEM! Oglasio se čovek zbog koga su Dušana Vlahovića već "izbacili" iz Juventusa

11. 02. 2026. u 06:26

DUŠAN Vlahović je i dalje na pauzi zbog povrede, ali kao i obično je centralna tema medija na Apeninima, kada je fudbal u pitanju.

FOTO: A. Ilić

Naime, veliku buru podigli su italijanski mediji nakon intervjua koji je Dušan Ilić kondicioni trener iz Srbije  dao torinskom "Tutosportu", u kojem je otvoreno govorio o budućnosti Dušana Vlahovića.

Ilić je tom prilikom izjavio da očekuje da će napadač Juventusa karijeru nastaviti u Barseloni, što je izazvalo snažne reakcije, jer je predstavljen kao blizak prijatelj i član stručnog štaba reprezentacije Srbije.

Njegove reči odmah su odjeknule u Italiji, gde se spekuliše da je otkrio više nego što bi trebalo, dok u Srbiji raste dilema da li je time nenamerno otvorio novu transfer‑sagu oko Vlahovića.

- Nakon ove medijske hajke koja se vodi celo jutro oko moje izjave za italijanske medije, da se oglasim javno da ne bi niko bio ugrožen ili snosio bilo koje posledice. Trener u Nacionalnom timu Srbije nisam (ni u jednoj selekciji), sa Dušanom Vlahovićem duže vreme nemam kontakt, a po pitanju transfera gde će on igrati sledeće sezone sam dao predikciju i moje lično mišljenje, bez konkretnog ubeđenja da je to tačna informacija.

