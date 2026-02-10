VUČIĆ UGOSTIO DODIKA: Sa zanimanjem sam saslušao njegove impresije o poseti SAD
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa Miloradom Dodikom.
- Ugostio sam Milorada Dodika i sa zanimanjem saslušao njegove impresije o poseti SAD, istovremeno ga upoznajući sa predstojećim razgovorima koje ću imati sa najvažnijim evropskim i svetskim zvaničnicima. Razgovarali smo i o svim drugim pitanjima od značaja za život Srbije i Srpske - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
Zašto tako Srbi?
10. 02. 2026. u 12:17
OD BEOGRADA DO MORA ZA SAMO ČETIRI SATA: Ovako će izgledati novi auto-put do Crne Gore (VIDEO)
SAOBRAĆAJNICA je projektovana sa po dve trake i jednom zaustavnom trakom u svakom smeru, uz predviđenu brzinu od 100 do 120 kilometara na čas.
10. 02. 2026. u 09:21
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)