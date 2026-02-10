Politika

VUČIĆ UGOSTIO DODIKA: Sa zanimanjem sam saslušao njegove impresije o poseti SAD

В. Н.

10. 02. 2026. u 15:39

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa Miloradom Dodikom.

Foto: Instagram/ buducnostsrbijeav

- Ugostio sam Milorada Dodika i sa zanimanjem saslušao njegove impresije o poseti SAD, istovremeno ga upoznajući sa predstojećim razgovorima koje ću imati sa najvažnijim evropskim i svetskim zvaničnicima. Razgovarali smo i o svim drugim pitanjima od značaja za život Srbije i Srpske - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

