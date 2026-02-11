VELIKI UDARAC ZA PARTIZAN! Crno-beli žestoko oslabljeni u večitom derbiju!
Stojaković ostaje bez aduta za gostovanje Crvenoj zvezdi.
Uspeli su fudbaleri Partizana posle mnogo muka da savladaju Radnik s 3:2 u srpskom prvenstvu, ali su po završetku meča u Surdulici stigle očajne vesti za klub iz Humske.
Tačnije, radi se o novoj povredi, jer je standardni štoper Stefan Milić ispao iz stroja, pa se čeka informacija koliko će tačno odsustvovati sa terena.
Defanzivac važi za jednog od najboljih igrača u timu Nenada Stojakovića ove sezone. Međutim, u prvom trenutku izgledalo je, nakon lekarskih analiza, da nije reč o ozbiljnoj povredi, ali Milić je izašao sa treninga ranije od ostalih saigrača.
Podsetimo, protiv Radnika je igrao sat vremena, kada je zatražio da bude zamenjen. Samo sada ostaje da se vidi da li se radi o nekoj ranijoj povredi tokom zimskih priprema ili je nešto svežije u pitanju.
Najveći problem za stručni štab crno-belih je enigma da li će Milić biti fit za Crvenu zvezdu, pošto se Večiti derbi igra 22. februara na Marakani, izvesno je da će izostati sa duela protiv Spartaka u Humskoj.
Od ranije se zna da je učešće Nemanje Trifunovića sve manje realno za meč protiv večitog rivala, budući da je on izostao sa oba prolećna okršaja, protiv Nišlija (0:0) kod kuće i na jugu Srbije.
Inače, Stefan Milić je od početka sezone upisao 21 utakmicu u crno-belom dresu, a Partizan ga je prošlog leta doveo iz bugarskog Černomoreca.
