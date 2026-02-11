ŠTA ĆEMO SADA SA NJIM? Zvezdi se vratio igrač koga nikako nisu očekivali
ZANIMLjIVA situacija na Marakani!
Naime, dogovorili su se Crvena zvezda i Železničar da talentovani golman Vuk Draškić do kraja sezone bude pozamljen timu iz Pančeva, međutim od tog posla neće biti ništa.
Pomalo i bizarna situacija na Marakani. Draškić je već i promovisan u dresu Železničara, da bi stigla zabrana registracije 18-godišnjaka.
Kako prenosi "Meridian sport", golman Zvezde je ove sezone bio registrovan i za crveno-bele i za OFK Beograd. I prema pravilima Fudbalskog saveza Srbije nema pravo da bude registrovan i za treći klub u jednoj sezoni.
U Zvezdi i Železničaru su mislili da se to pravilo neće primeniti u ovoj slučaju pošto je Draškić branio samo za omladince OFK Beograda.
Međutim, pravila su tu jasna i Draškić se vratio u Zvezdu. Sada mu preostaju dve opcije. Ili će braniti za omladince crveno-belih (što je daleko realnije) ili će se vratiti među "romantičare" na pozajmicu do kraja sezone.
Preporučujemo
ZVEZDA DOČEKALA DOBRU VEST! Dejan Stanković obradovao "delije"
10. 02. 2026. u 14:20
IZNENADNI RASTANAK NA MARAKANI! Zvezda ga dovela kao pojačanje, sada ga otpustila!
10. 02. 2026. u 13:10
STANKOVIĆ GA PRECRTAO! Još jedan igrač odlazi sa Marakane!
09. 02. 2026. u 12:34
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
10. 02. 2026. u 06:45
ĐOKOVIĆ U ŠOKU KADA JE SAZNAO KOLIKO U HRVATSKOJ IMA RODBINE: "Nisam to znao!"
Najnovije vesti čiji je glavni junak Novak Đoković - stižu iz Hrvatske.
10. 02. 2026. u 17:01
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)