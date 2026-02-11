Fudbal

ŠTA ĆEMO SADA SA NJIM? Zvezdi se vratio igrač koga nikako nisu očekivali

ZANIMLjIVA situacija na Marakani!

M. Vukadinović

Naime, dogovorili su se Crvena zvezda i Železničar da talentovani golman Vuk Draškić do kraja sezone bude pozamljen timu iz Pančeva, međutim od tog posla neće biti ništa.

Pomalo i bizarna situacija na Marakani. Draškić je već i promovisan u dresu Železničara, da bi stigla zabrana registracije 18-godišnjaka.

Kako prenosi "Meridian sport", golman Zvezde je ove sezone bio registrovan i za crveno-bele i za OFK Beograd. I prema pravilima Fudbalskog saveza Srbije nema pravo da bude registrovan i za treći klub u jednoj sezoni.

U Zvezdi i Železničaru su mislili da se to pravilo neće primeniti u ovoj slučaju pošto je Draškić branio samo za omladince OFK Beograda.

Međutim, pravila su tu jasna i Draškić se vratio u Zvezdu. Sada mu preostaju dve opcije. Ili će braniti za omladince crveno-belih (što je daleko realnije) ili će se vratiti među "romantičare" na pozajmicu do kraja sezone.

