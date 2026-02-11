ZELENSKI PRESEKAO! Ukrajina ide na izbore i referendum, evo kada predstavlja plan koji ceo svet čeka
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski namerava da 24. februara objavi plan za predsedničke izbore i referendum, objavio je "Fajnenšel tajms", pozivajući se na ukrajinske i evropske zvaničnike uključene u planiranje.
Prema izveštajima, u okviru plana koji razmatraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki eventualni mirovni sporazum sa Rusijom bio bi podnet na referendum ukrajinskih birača, koji bi istovremeno glasali i na nacionalnim izborima, prenosi Rojters.
Raniji izveštaji sugerisali su mogućnost održavanja izbora i referenduma u maju, ali sada Ukrajina zvanično počinje planiranje procesa koji bi obuhvatio predsedničke izbore i glasanje o potencijalnom mirovnom sporazumu.
(Tanjug)
