SITUACIJA NA FRONTU Ukrajinski izvori: Rusi napreduju kod Limana, kontraofanziva VSU u Zaporožju
RUSI kod Limana prešli su reku Severski Donjec i ušli u selo Zakotnje, prema vojnoj javnoj grupi „Dip Stejt“ bliskoj GUR.
-Ofanzivne akcije protiv sela se sprovode iz tri pravca. Neprijatelj je posebno aktivan u infiltraciji na bok odbrane ukrajinskih jedinica, navodi se u saopštenju.
Rusi su takođe značajno napredovali južno od Huljajpola, prema „Dip Stejtu“. U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je zauzelo selo Zalizničnoe, koje se nalazi zapadno.
Ukrajina ovo nije potvrdila; mapa „Dip Stejta“ prikazuje borbe u selu.
„Dip Stejt“, međutim, ne potvrđuje da su ukrajinske oružane snage pokrenule kontraofanzivu u Zaporoškoj oblasti, kako su juče izvestile ruske vojne javnoj grupi.
Istovremeno, Rusi tvrde da ukrajinske oružane snage nisu napravile nikakve veće proboje, ali napreduju zahvaljujući magli i neuspehu Starlink sistema.
U međuvremenu, Rusi trenutno aktivno traže načine da zaobiđu blokadu Starlink terminala koju je nametnulo ukrajinsko Ministarstvo odbrane.
Ukrajinski koordinacioni štab tvrdi da je Rusija počela da preti porodicama zarobljenih ukrajinskih vojnika da registruju Starlink terminale za korišćenje od strane ruske vojske. Štab navodi da bi pristajanje na takvu šemu bilo krivično delo.
Ranije je savetnik ministra odbrane Fleš izjavio da Rusi objavljuju oglase koji Ukrajincima nude naknadu za registraciju Starlink terminala na „beloj listi“.
(ctrana.media)
