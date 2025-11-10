Svet

"DOK GOD SAM JA PREMIJER, A TRAMP PREDSEDNIK" Orban: Neće biti sankcija Mađarskoj

10. 11. 2025. u 10:06

MAĐARSKI predsednik Viktor Orban izjavio je danas da se američke sankcije na ruski gas i naftu Mađarskoj neće uvoditi dok god je on premijer te zemlje, a Donald Tramp predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

On je rekao da se sa Trampom "rukovao" povodom izuzeća Mađarske od američkih sankcija za naftu na neodređeno vreme i istakao da nije preterivanje da se kaže da su upravo završeni "do sada najvažniji pregovori u godini", prenosi MTI.

Dodao je da ulog za Mađarsku nije mogao da bude veći, i da bi stupanje na snagu američkih sankcija ruskim izvorima energije izazvalo dvostruko do trostruko povećanje troškova komunalnih usluga, i povećanje cena benzina za 2,5 evra po litru do Božića.

- Prava katastrofa. Uspeli smo da sprečimo ovu opasnost. Tako da mađarske porodice mogu da imaju Božić kakav žele - kazao je Orban.

