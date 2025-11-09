"JA NISAM LUD"! Belgijski ministar odbrane pokušao da se opravda nakon teških pretnji Rusiji
MINISTAR odbrane Belgije Teo Franken, koji je pozvao ranije da se „Moskva briše sa karte sveta“, pokušao je na Iksu da se opravda pred komentatorima koji ga optužuju da je poludeo.
„Želim da izjavim sledeće: uvrede koje ljudi koriste na društvenim mrežama su šokantne. Ne, ja nisam 'ludak' kog bi trebalo 'zaključati' ili 'uništiti'“, napisao je Franken.
U istom postu on je ponovio da je Rusija potencijalni osumnjičeni za incidente sa dronovima u Belgiji, ali nije pružio nikakve dokaze.
„Mnogi ljudi na društvenim mrežama su ljuti što se odgovornost prebacuje na Rusiju. Ali Rusija je potencijalni osumnjičeni“, smatra Franken.
Ranije je ambasada Rusije u Belgiji u komentaru za televiziju VRT saopštila da sve optužbe na račun Moskve „počivaju na principu: veoma verovatno“. U ambasadi su naglasili da Rusi nema nikakve veze sa ovim incidentima i da nema „ni razloga ni interesa“ za to.
(Sputnjik)
