"NOVI SAVSKI MOST BIĆE OTVOREN DO KRAJA MARTA 2027." Vučić obišao radove na izgradnji (VIDEO)

Obraćanje Vučića

- Hvala kineskim i srpskim radnicima. Ovo iza nas je prvi stub mosta, ovo je samo jedan od primera koliko se stvari radi. Beograd mora da se gradi i napreduje jer je on metropola, mora da bude simbol i pokazatelj snage. Stari železnički most ćemo da napravimo da postane pešački. Uređujemo obale Save. Uskoro ćemo da obiđemo prugu koja ide od aerodroma do centra grada. Ponosan sam koliko se gradi i radi. Posle izvesmog vremena ljudi vide ogromne promene - kazao je Vučić.

- Ovaj most koji su nacisti gradili, pošto je bio truo, verovatno je u Mostogradnji - navodi Vučić.

Pitanja novinara

O izjavi Danice Vučenić da nema ništa sporno u izjavi Aleksandra Dikića da ga treba streljati, predsednik kaže:

- Koliko sam ja razumeo - Vučića bez poveza. I spreman sam da ih gledam u oči. Sve te koji bi da streljaju. Na svako mesto i u svakom trenutku. Zamislite, streljate čoveka, trebate to da zapišete, to bi bio jedinstven slučaj u istoriji, u čije vreme vam je zemlja najviše napredovala. Streljate čoveka u čije vreme vam je zaposlenost na najvišem nivou, a nezaposlenost na najnižem nivou u istoriji Srbije, u čije vreme jedini put u istoriji Srbije ste imali stabilan kurs nacionalne valute. Streljate čoveka u čije vreme su vam plate i penzije bile najviše u istoriji, da streljate čoveka u čije vreme je izgrađeno najviše puteva i za 12 godina više nego za prethodnih 65 godina. Streljate čoveka koji je vama sve ovo izgradio i napravio, s tim što ćete vi opet sa onom najbesmislenijom rečenicom to su naše pare da pokušate sve to da relativizujete. To bi stvarno bio veliki uspeh. Jedino nemojte od mene da tražite da budem kukavica kao što ste vi, da stavljam povez na oči. Dođite, streljajte, obavite to, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete. Ne možete da pobedite.

O N1 i Novoj S

Na pitanje da prokomentariše to što pojedini mediji tvrde da su ključni faktor za izlazak iz krize N1 i Nova S, Vučić je rekao:

- Što se tiče zabrane N1 i Nova S, na pamet mi ne pada. Biću sasvim iskren prema vama. To smo mogli davno da uradimo u skladu sa zakonom, jer su bezbroj puta pozivali na rušenje ustavnog poretka i veoma aktivno u tome učestvovali. Nikada to nismo uradili, ne zbog stranaca, ne zbog ne znam koga, već zbog jedne sasvim druge stvari. To je pod A, zato što ja ne želim da ostanem upamćen kao oni blokaderi koji su toliko zla naneli Srbiji da su i najbolje televizije, a najbolja televizija u Srbiji je bila BK Televizija, uništili jer su mislili da će uništenjem BK Televizije da reše svoje probleme sa narodom i da će da dobiju izbore - rekao je Vučić.

On je kazao da su uništili tu televiziju i zatvorili je bez ikakvog razloga.

- Da vas pitam sad koji je razlog, pa ne znate ni sami. Pri tome ta televizija nije učestvovala u rušenju ustavnog poretka, ničega, oni su je zatvorili i uništili. Neću da to radim, želim da ostane zapamćeno šta su sve radili, a da ih niko nikada nije pipnuo, da ih nikada nisam tužio, a kamo li nešto drugo i da su mogli da rade svoj posao. Ne ulazeći u njihove vlasničke odnose i njihove svađe ko je veći lopov, da li Šolak ili ovo novo rukovodstvo, ja sam siguran da su u pravu i jedni i drugi kada govore o onima drugima. Dakle, to sam sasvim siguran i tu ih jedino treba slušati, sve ostalo lažu - rekao je Vučić.

Kaže da je drugi razlog, pod B, zato što se politikom bavi na mnogo ozbiljniji način nego što se bave neki drugi u našoj zemlji.

- Ja za to živim. Ja sam noćas završio svoj posao negde oko 00.30. Do tri sata sam razmišljao o različitim stvarima, šta je to što treba da uradimo i kako da napravimo. I sad, zašto je nama dobro da postoje N1 i Nova S? Vi morate da razumete da nema N1 i Nova S kod ljudi kada ste na vlasti 13-14 godina, ne bi bilo ni emocija, ni strasti, niti bi znali šta moraju da brane. Da nema N1 i Nove S, da nema njihovih laži o teško povređenima i mrtvim dečacima u Valjevu i svemu drugom. Mi bismo teško racionalnim argumentima i racionalnim elementima potakli tu vrstu emocija kod ljudi koji nas podržavaju. Bez N1 i Nove S to je nemoguće - naveo je Vučić.

O izjavi Borka Stefanovića

O izjavama Borka Stefanovića da se ponaša kao "pijani kockar", Vučić kaže:

- Ne znam šta bih rekao. Ja nikada nisam pijan, mogu da podnesem desetostruko više. Ja nikada u kockarnicu nisam ušao. Toliko o njihovim lažima - rekao je predsednik.

O slučaju nadstrešnica

- Nijednog se trenutka nisam mešao, niti ću, od početka sam ukazivao na mnoge propuste. Činilo mi se s pravom i sada je to postalo potpuno vidljivo. Nemam nikakav uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu. Jedino što znam je da pravda mora da bude zadovoljena, da pravda mora da dođe u domove ljudi čiji su članovi porodica stradali i da Srbija mora za to da se izbori. To je ono što je najvažnije - izjavio je predsednik.

O izborima na KiM

- Za nas je veoma važno da se izborimo da srpski predstvnici dobiju svoje mesto i da srpski predstavnici budu zastupljeni na takav način da oni u budućnosti predstavljaju interese našeg naroda, a ne interese Aljbina Kurtija. Mislim da je dobra poruka gospodina Nikolčevića, koji nije želeo da ide protiv svog naroda iz Štrpca i koji je napustio listu Aljbina Kurtija, odnosno Rašića. Ja se nadam velikoj i značajnoj pobedi Srpske liste. Verujem da će dobiti ubedljivo najveći broj srpskih mandata i želim ima da uspešno predsatvljaju srpski narod. Što se svega drugog tiče, lagao bih vas kada bih rekao da sam u poslednjih sedam dana gledao istraživanja iz Prištine. Nadam se da ću sutra imati nešto više vremena da se time bavim - kazao je predsednik.

Obraćanje Šapića

Gradonačelnik Beorgada Aleksandar Šapić izjavio je da je Novi savski most u Beogradu jedan od najvažnijih saobraćajnih projekata u poslednjih nekoliko decenija i dodao da će značajno unaprediti saobraćaj u gradu.

- Zadovoljstvo mi je što smo ovde. Ovo je jedan od najvažnijih saobraćajnih projekata u poslednjih nekoliko decenija u Beogradu. Ono što je važno da nastavljamo sa razvojem grada. Mislim da će moći da se kaže da je Beograd doživeo najveće promene u poslednjih 50, 60 godina - rekao je Šapić.

Vučić obilazi radove

Predsednik Vučić je stigao na gradilište. Tu je i ministar finansija Siniša Mali, koji je kazao da su najveći problem bombe iz Drugog svetskog rata.

- Do Ekspa će most biti otvoren za saobraćaj. Uz to potpuno rekonstruišemo promenadu na novobeogradskoj strani - rekao je Mali.

Ministar Mali je naglasio da Novi savski most podstiče da se završe i druge atrakcije na novobeogradskoj strani.

- Potpuno se rekonstruiše promenada na novobeogradskoj strani, koja će izgledati malo drugačije do Ekspo takođe - kazao je Mali.

Vučić je rekao da će biti izgrađen i najveći akvarijum u ovom delu Evrope.

- Dakle, tu će biti ovaj akvarijum koji čudesno izgleda. Pogledajte kako je prilagođen prirodi. I samo će da bude u cveću i zelenilu. I biće najveći akvarijum u ovom delu Evrope. I najlepši. Velika atrakcija i za Novi Beograd - rekao je Vučić.

Mali je rekao da će Beograd dobiti još jedan most.

- To je stari železnički most i već su krenuli i radovi na njemu. Vrednost radova je oko 30 miliona evra. Dužina mosta oko 350 metara. To će dakle biti umesto železničkog, pešački most. Čak i na dva nivoa u sredini, gde će biti lep vidikovac i sve ostalo. S jedne strane i s druge strane biće park. S novobeogradske strane, biće 'beogradsko oko'. Dakle, to ćemo takođe do Ekspa da završimo - rekao je Mali.

- Ovaj most će biti mnogo tiši, mnogo moderniji, neuporedivo lepši. I kada budemo uradili ovaj pešački most koji će da bude mnogo viši, mnogo veći, a atraktivan poput onih u Firenci i nekih drugih, onda će to biti jedna sveukupno fantastična slika koja će da okružuje Beograd na vodi i trenutno najlepše delove grada. Naše je da radimo posao u interesu građana - naveo je Vučić.

- Postoje ljudi sa kojima ne možete racionalno da razgovarate, zato što je neko uticao na njihovu svest. I kod njih može da postoji samo negativno. Oni žive u svom svetu. Ne ljutim se ja na njih - rekao je predsednik.

- Ovaj most će biti most lepotica. Ovaj stari nacistički most ćemo da pomerimo na drugo mesto, ništa ne bacamo i ne rušimo. Tu su sprečavali radnike da rade, oni su to radili za pare - naveo je Vučić i dodao da most mora da bude otvoren do kraja marta 2027. godine.

- U toj priči kriminalizacije i dehumanizacije Vučića do toga da nema dobar rezultat. Uvek čuješ najgluplji mogući argument-to su naše pare - kaže predsednik. On je dodao da mora da nastavi da se radi, ne obazirući se na ljude koji žive u svojim mehurima od sapunice.

- Meni Beograd nikad nije bio lepši, ja sam rođen ovde... Samo da je malo više okićen, a i to će da srede. Za dve-tri godine imaćete metro. Beograd napreduje velikom brzinom, ali ja bih voleo da napreduju i drugi gradovi - ističe Vučić.

- Pogledajte kako je rđa zahvatila taj nacistički most, bilo je pitanje dana kada će da padne - rekao je predsednik, ukazujući na neodgovornost onih koji su protestovali zbog gradnje novog mosta.

- Ovde ćemo da imamo razgranatu mrežu saobraćajnica - rekao je predsednik Vučić.