KAKO JE EU UVELA SUROGAT PRAZNIK UMESTO DANA POBEDE NAD NEMAČKIM NACIZMOM: Za početak holokausta lažno optužen italijanski fašizam

MEĐUNARODNI dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležava se od 1995. kao sećanje na noć 9. novembra 1938. kada je širom Nemačke i Austrije u izlivu "spontanog gneva nemačkog naroda", kako je pisala tadašnja štampa, izveden masovni pogrom Jevreja i uništavanje njihove imovine čime je počeo Holokaust.

Naziv tog zločina "Kristalna noć" (Kristallnacht) danas se objašnjava blistanjem stakla polomljenih izloga jevrejskih lokala i prozora na sinagogama. Takvo svođenje štete na srču sakriva mnogo ozbiljnije podatke, da je u pogromu na teritoriji Trećeg rajha spaljeno 267 jevrejskih bogomolja, njih 1.688 je devastirano i opljačkano, da je uhapšeno i odvedeno u logore 30.000 jevrejskih muškaraca gde ih je 1.000 umrlo.

Pripadnik SA odreda razbija izlog jevrejske prodavnice, nemački građani posmatraju

Na banalnost tumačenja naziva "Kristalna noć" odavno je ukazao istoričar dr Valter H. Pele upućujući na izvorno značenje ta sintagme koja je propagirala rasno nasilje kao "sjajno i blistavo" za Nemačku. Slična obmana je ugrađena i u ime praznika Dana borbe protiv fašizma i antisemitizma koji bi trebalo da podseća na talas nasilja "protiv jevrejskih građana širom Nemačke" 9. novembra 1938. i početak "sistematskog, od države organizovanog, masovnog ubijanja Jevreja".

Odvođenje jevrejskih muškaraca u koncentracioni logor posle Kristalne noći

Tu neodređenu "državu" prema aktuelnom zapadnom narativu činili su samo Hitler i neznatan broj njegovih saradnika, ali oni nisu bili italijanski fašisti, već nemački nacionalsocijalisti.

Rulja pljačka robnu kuću u vlasništvu Jevreja "Lipman" u Grinštatu posle Kristalne noći

Zašto je onda u ime praznika ugrađen termin fašizam koji označava totalitarnu ideologiju i režim u Italiji, ako je "Kristalnu noć" organizovao i izveo nemački nacistički režim uz masovno i dobrovoljno saučesništvo svojih građana?

Musolinijev fašizam je bio ekstremno totalitaran ali nije imao rasističku ideologiju karakterističnu za nacizam

- Ispravno ime praznika trebalo bi da glasi Dan borbe protiv nemačkog nacionalsocijalizma i antisemitizma ali je došlo, kao i uopšte u javnom diskursu i nauci, do smišljene zamene nacizma pogrešnim terminom fašizam čime se potpuno menja smisao poruke - kaže politikolog prof. dr Ljubiša Despotović. - Nacizam je precizan termin koji se odnosi isključivo na nemačku rasističku i geopolitičku doktrinu koja afirmiše pravo "više rase" na osvajanje i činjenje zločina, uključujući genocid nad "nižim rasama" radi zadobijanja "lebensrauma" - životnog prostora. Temelj ove ideologije su nemačke biologističke i evolucionističke teorije s kraja 19. i početka 20. veka koje su Hitler i nacisti promovisali kao državnu ideologiju. Fašizam jeste jedna od najekstremnijih totalitarističkih ideologija konzervativnog tipa, ali ona je nastala u Italiji i bila je namenjena za potrebe tamošnje krize nakon Prvog svetskog rata i nije sledila primer nacizma u segmentu rasizma i antijevrejstva. Naravno da u ovoj zameni termina nije reč o neukosti već o politici revizionizma, koja je počela skrivanjem nemačkih zločina u interesu zapadnog atlantizma odmah posle kapitulacije Nemačke, a kulminirala je u atlantističkom unipolarnom globalizmu posle rušenja Berlinskog zida.

Današnji Dan borbe protiv fašizma i antisemitizma deluje kao EU surogat, zamena za nekadašnji Dan pobede koji je podsećao na kapitulaciju nacističke Nemačke. Taj praznik i sećanje na Drugi svetski rat zvanično su promenili suštinu 8. maja 1995. kada je Nemačka prvi put učestvovala sa zemljama pobednicama u njegovom obeležavanju. Tada su nemački kancelar Kol i predsednik Hercog u govorima naglasili da su svi učesnici rata bili i njegove žrtve, pa u skladu s tim razlike između žrtava i zločinaca "ne treba da budu predmet javnih debata". Francuski predsednik Miteran je pohvalio hrabrost nemačkih vojnika ističući da "ideje" koje su ih vodile u osvajački rat i zločine nisu važne jer su i sami bili "žrtve totalitarnog režima".

Nemački vojnici "overavaju" pucnjem u glavu streljane Jevrejke u Poljskoj

Iste 1995. zemlje EU, a kasnije i druge, počinju da obeležavaju Dan borbe protiv fašizma i antisemitizma na inicijativu nevladine "Antifa" organizacije "Ujedinjeni za međukulturnu akciju" koja se bori "protiv nacionalizma, rasizma, fašizma i za podršku migrantima i izbeglicama". U njoj su najbrojniji mladi ljudi koji sebe nazivaju "antifašistima" i "levičarima" mada nisu baš upućeni u značenje tih pojmova, što se vidi iz imena praznika koji su promovisali, ako je to uopšte njihova ideja.

Antifa ne razlikuje antisemitski nacizam od fašizma koji nije sprovodio holokaust

- Naziv Dan borbe protiv fašizma u kome se imenom italijanske totalitarističke ideologije obeležava početak Holokausta koji je u programu nemačkog nacizma jeste zamagljivanje radi skidanja odgovornosti Nemaca koji su masovno podržavali rasistički nacionalsocijalizam - kaže sociolog dr Slobodan Vuković. - Na početku Drugog svetskog rata u strukture Nacionalsocijalističke nemačke radničke partije (NSDAP), sa pridruženim i nadziranim udruženjima, bilo je na neki način uključeno oko dve trećine stanovništva Nemačke, a kroz Vermaht je prošlo oko 20 miliona ljudi.

Pripadnici SS i SA na nacističkom mitingu u Nirnbergu 1934.

Ugledni sociolog naglašava da su ideje totalnog rata protiv nižih rasa u nemačkom društvu širene još od 19. veka i da su imale opšti konsenzus uoči i tokom Drugog svetskog rata.

- Isključivanje politički i rasno nepodobnih je u Nemačkoj postalo norma i pre dolaska nacista na vlast, a ovi su ga pretočili u državni program i u praksi realizovali u narativu razdvajanja na "narodne/nacionalne drugove" i "strance van zajednice" - kaže dr Vuković. - Koncept razdvajanja postaje ujedinjujući element za nacistički pogled na svet i ima široku podršku "narodne zajednice" (Volk) koja je "definisana krvlju" i čini neraskidivo jedinstvo "nemačke rase" i nove "nemačke religije". Naknadno je u zapadnom hladnoratovskom narativu ta rasistička ideologija pripisana samo Hitleru i grupi fanatika oko njega, jer je Nemačku trebalo promovisati u prihvatljivog saveznika NATO. Sovjetski komunisti su pak uveli pravilo da se umesto termina nacionalsocijalisti koriste nazivi fašisti ili hitlerovci jer je bilo nezgodno da se ideologija najveće zemlje socijalizma terminološki povezuje sa onom u Hitlerovoj Nemačkoj.

Dr Slobodan Vuković

Dr Vuković ukazuje da je opštenemačka saglasnost sa nacizmom bila mešavina ličnih očekivanja, opštih nada u "narodnu zajednicu", oportunizma i straha. Kao najrevnosniju podršku tom zloćudnom sistemu on navodi pripadnike obrazovane srednje klase koji se pojavljuju najpre kao pioniri i inicijatori radikalnih rešenja: prisilne sterilizacije, eutanazije, zatvaranja u koncentracione logore, sprovođenja "konačnog rešenja"...

- U sledećoj fazi su isti ljudi postali alat za sprovođenje tih zločinačkih nacističkih zamisli - kaže dr Vuković. - One nisu mogle da se sprovedu bez dobrovoljnog i svesnog rada desetina hiljada stručnjaka raznih profila i još veće podrške običnih Nemaca.

Politikolozi podsećaju da je 19. veku Nemačka relativno kasno konstituisana kao nacionalna država i da nije stigla da se, za razliku od Velike Britanije, Francuske i drugih imperijalnih nacija, namiri u doba intenzivne kolonizacije.

- Nacizam je neka vrsta zakasnele kolonijalne ideologije Nemačke koja je patila od kompleksa "zakasnele nacije" i kojoj je ostalo da se širi tamo gde joj je jedino preostalo u Srednjoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, gde žive Sloveni - kaže prof. dr Despotović. - Ti geopolitički vektori nisu se promenili i to je suštinski razlog što se danas, u vreme navodnog favorizovanja nauke, u javnom diskursu pod pritiskom globalne atlantističke revizije istorije vrši zamena termina nacizma i fašizma. To prihvataju čak i žrtve nemačkog imperijalizma, pa se i u našem javnom diskursu mnogo češće govori o nekom neodređenom fašizmu, nego o konkretnom nemačkom nacizmu bez koga između ostalog ne bi bilo genocida Srba u NDH! Kada se analizira retorika EU očigledno je da se skrivanjem istine o nemačkom nacizmu prikriva sličnost planova današnjih atlantista sa rasističkim nemačkim imperijalnim planovima i genocid koji su počinili nad Jevrejima i Slovenima.

Nemaci su masovno podržavali Hitlera

Renacifikacija

U KNjIZI "Hladni rat i renacifikacija Nemačke" dr Vuković objašnjava kako je u Hladnom ratu došlo do zaokreta u geostrateškoj politici SAD i okončanja denacifikacije pre nego što je i počela:

- Pozitivni stavovi Nemaca, pre poraza ali i nakon njega, prema nacizmu i Hitleru, dominantno su uticali na kadrovske popune u "novoj" državi: prednost je imao bivši nacistički kadar. Ukupno gledano, u administraciji SR Nemačke listom su zapošljavani dojučerašnji nacisti i voljni dželati. Čak 60 procenata šefova odeljenja između 1950. i 1953. bili su dojučerašnji aktivni članovi nacističke partije.

Viša rasa kao temelj ideologije

TEMELj nacističke ideologije bio je rasizam i shvatanje o "nadmoći više rase", arijevaca, zapravo Nemaca, ukazuje istoričar dr Miloš Timotijević:

- U takvoj hijerarhiji pri samom dnu nalazili su se i pojedini slovenski narodi - Rusi, Poljaci, Srbi - kojima je trebalo uništiti državnost, pogubiti inteligenciju, proterati ih sa područja Istočne Evrope i pretvoriti ih u robovsku radnu snagu. Uništavanje Jevreja i porobljavanje Slovena bili su deo jedinstvenog poduhvata "etničke reorganizacije" Evrope i predstavljaju kontinuitet pangermanske politike antislavizma, raširenog kako na desnici, tako i na levici. Prema "Opštem planu Istok", donetom 1941, planirano je da se iz Poljske i zapadnih delova Sovjetskog Saveza protera ili raseli 31 milion "rasno nepoželjnih", a ostatak od 45 miliona trebalo je germanizovati ili ubiti. Na taj način oslobodio bi se prostor za naseljavanje 10 miliona Nemaca. Rezultati nemačkog "Opšteg plana Istok" su šest miliona mrtvih u Poljskoj i čak 27 miliona u Sovjetskom Savezu, što je 66 odsto od svih ubijenih u Evropi, odnosno 45 odsto ukupno stradalih tokom Drugog svetskog rata.