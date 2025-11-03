Svet

BALISTIČKA PRETNJA: Vazdušna uzbuna u Kijevu i nizu regiona

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 11. 2025. u 19:22

U KIJEVU i nizu regiona na snazi je vazdušna uzbuna zbog pretnje od balističkih raketa, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.

БАЛИСТИЧКA ПРЕТЊA: Ваздушна узбуна у Кијеву и низу региона

Foto Tanjug/AP

Kako su saopštile, zabeležena je pretnja upotrebom balističkog oružja iz južnog i iz severoistočnog pravca.

Uzbune zbog vazdušne opasnosti proglašene su i u drugim regionima, prenosi RBK Ukrajina.

Od 16.00 časova po lokalnom vremenu u Kijevu, Černigovu, Čerkasu, Kirovogradskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Dnjepropetrovskoj, Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti proglašena je vazdušna uzbuna.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti

MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti