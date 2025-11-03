BALISTIČKA PRETNJA: Vazdušna uzbuna u Kijevu i nizu regiona
U KIJEVU i nizu regiona na snazi je vazdušna uzbuna zbog pretnje od balističkih raketa, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.
Kako su saopštile, zabeležena je pretnja upotrebom balističkog oružja iz južnog i iz severoistočnog pravca.
Uzbune zbog vazdušne opasnosti proglašene su i u drugim regionima, prenosi RBK Ukrajina.
Od 16.00 časova po lokalnom vremenu u Kijevu, Černigovu, Čerkasu, Kirovogradskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Dnjepropetrovskoj, Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti proglašena je vazdušna uzbuna.
(Tanjug)
