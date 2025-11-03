"ZA SADA - NE" Tramp ponovo o slanju "tomahavka" Ukrajini
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da za sada ne razmatra nikakav sporazum koji uključuje isporuku raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini i dozvolu da ih ta zemlja upotrebi za napade na rusku teritoriju.
Na pitanje novinara u avionu Er Fors 1 o tome da li razmatra sporazum o "tomahavku", on je rekao: ''Ne, ne baš'' i dodao da ''možda promeni mišljenje'', prenosi Rojters.
Si-En-En (CNN) je prethodno preneo da je Pentagon Beloj kući dao zeleno svetlo da se Ukrajini isporuče rakete "tomahavk", ali da je konačna odluka o tome na Trampu.
Američki predsednik je u oktobru tokom radnog ručka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Beloj kući, rekao da radije ne bi isporučio rakete Ukrajini jer "ne želimo da poklanjamo stvari koje su nam potrebne da zaštitimo našu zemlju". Tramp je o isporuci raketa dugog dometa razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.
Rakete "tomahavk" imaju domet od oko 2.500 kilometara, što znači da, ako se ispale iz Ukrajine mogu da stignu do Moskve.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD
Preporučujemo
TAJNO ORUŽJE ILI SLOMLjENE SEKIRE: Šta "tomahavk" znači za Ukrajinu?
09. 10. 2025. u 19:11
Mosvka rekla "NjET" Americi: "Nema govora, ne pristajemo na to - rat u Ukrajini se neće tako završiti"
20. 10. 2025. u 15:40 >> 16:03
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (1)