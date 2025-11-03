"ZA SADA - NE" Tramp ponovo o slanju "tomahavka" Ukrajini

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da za sada ne razmatra nikakav sporazum koji uključuje isporuku raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini i dozvolu da ih ta zemlja upotrebi za napade na rusku teritoriju.

Na pitanje novinara u avionu Er Fors 1 o tome da li razmatra sporazum o "tomahavku", on je rekao: ''Ne, ne baš'' i dodao da ''možda promeni mišljenje'', prenosi Rojters.

Si-En-En (CNN) je prethodno preneo da je Pentagon Beloj kući dao zeleno svetlo da se Ukrajini isporuče rakete "tomahavk", ali da je konačna odluka o tome na Trampu.

Američki predsednik je u oktobru tokom radnog ručka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Beloj kući, rekao da radije ne bi isporučio rakete Ukrajini jer "ne želimo da poklanjamo stvari koje su nam potrebne da zaštitimo našu zemlju". Tramp je o isporuci raketa dugog dometa razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Rakete "tomahavk" imaju domet od oko 2.500 kilometara, što znači da, ako se ispale iz Ukrajine mogu da stignu do Moskve.

