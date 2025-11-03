Svet

"ZA SADA - NE" Tramp ponovo o slanju "tomahavka" Ukrajini

В.Н.

03. 11. 2025. u 08:49

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da za sada ne razmatra nikakav sporazum koji uključuje isporuku raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini i dozvolu da ih ta zemlja upotrebi za napade na rusku teritoriju.

ЗА САДА - НЕ Трамп поново о слању томахавка Украјини

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Na pitanje novinara u avionu Er Fors 1 o tome da li razmatra sporazum o "tomahavku", on je rekao: ''Ne, ne baš'' i dodao da ''možda promeni mišljenje'', prenosi Rojters.

Si-En-En (CNN) je prethodno preneo da je Pentagon Beloj kući dao zeleno svetlo da se Ukrajini isporuče rakete "tomahavk", ali da je konačna odluka o tome na Trampu.

Američki predsednik je u oktobru tokom radnog ručka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Beloj kući, rekao da radije ne bi isporučio rakete Ukrajini jer "ne želimo da poklanjamo stvari koje su nam potrebne da zaštitimo našu zemlju". Tramp je o isporuci raketa dugog dometa razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Rakete "tomahavk" imaju domet od oko 2.500 kilometara, što znači da, ako se ispale iz Ukrajine mogu da stignu do Moskve.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!