NAKON SUKOBA SA NAVIJAČEM: Tajrik DŽons napušta Partizan, oblači crveno-beli dres?

SVE glasnije se govori da bi Tajrik Džons, igrač koga su navijači "uzeli na zub" mogao da napusti Partizan, a sada se pojavila i prva moguća destinacija gde bi mogao da ode.

FOTO: N. Skenderija

Kako prenosi grčki "Atletiko", Džons bi mogao da napusti Partizan, preseli se u Pirej i zaigra za Olimpijakos.

Navodi se da crveno-beli posle pojačavanja na spoljnim pozicija žele da ojačaju centarsku liniju. Na listi su tri kandidata, a u užem izboru je Tajrik.

Olimpijakos želi da iskoristi situaciju u kojoj je američki centar, navode da je u sukobu sa navijačima Partizana, posle duela sa Makabijem, a osvrću se i na veoma lošu sezonu crno-belih.

Takođe, kako pišu, cilj im je da, ukoliko krenu po Tajrika Džonsa i njegovo dovođenje, posao završe do 5. januara, što je poslednji rok kako bi bilo koji košarkaš mogao da nastupa u daljem toku takmičenja u Evroligi.

Tajrik ove sezone u Evroligi prosečno beleži 10,8 poena uz 6,1 skok po meču.

