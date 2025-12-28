NAKON SUKOBA SA NAVIJAČEM: Tajrik DŽons napušta Partizan, oblači crveno-beli dres?
SVE glasnije se govori da bi Tajrik Džons, igrač koga su navijači "uzeli na zub" mogao da napusti Partizan, a sada se pojavila i prva moguća destinacija gde bi mogao da ode.
Kako prenosi grčki "Atletiko", Džons bi mogao da napusti Partizan, preseli se u Pirej i zaigra za Olimpijakos.
Navodi se da crveno-beli posle pojačavanja na spoljnim pozicija žele da ojačaju centarsku liniju. Na listi su tri kandidata, a u užem izboru je Tajrik.
Olimpijakos želi da iskoristi situaciju u kojoj je američki centar, navode da je u sukobu sa navijačima Partizana, posle duela sa Makabijem, a osvrću se i na veoma lošu sezonu crno-belih.
Takođe, kako pišu, cilj im je da, ukoliko krenu po Tajrika Džonsa i njegovo dovođenje, posao završe do 5. januara, što je poslednji rok kako bi bilo koji košarkaš mogao da nastupa u daljem toku takmičenja u Evroligi.
Tajrik ove sezone u Evroligi prosečno beleži 10,8 poena uz 6,1 skok po meču.
