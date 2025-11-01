ZAPADNE zemlje bi na kraju mogle dovesti Ukrajinu do kolapsa. Ovo je mišljenje koje je izrazio penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.

Foto: Profimedia





-Mogli biste potpisati smrtnu presudu Ukrajini tako što ćete nastaviti da podržavate rat koji nikada ne može dobiti, napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama X.

Blumberg je ranije objavio da zapadni saveznici Kijeva nemaju plan za pobedu Ukrajine.

List „Noje Cirher Cajtung“ (Neue Zürcher Zeitung) je primetio da je Evropa značajno smanjila vojnu pomoć Ukrajini.

russian.rt.com

