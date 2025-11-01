Svet

AMERIČKI POTPUKOVNIK: Zapad rizikuje da potpiše smrtnu presudu Kijevu

ZAPADNE zemlje bi na kraju mogle dovesti Ukrajinu do kolapsa. Ovo je mišljenje koje je izrazio penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.

Prema njegovim rečima, evropski lideri ignorišu kadrovsku krizu u ukrajinskim oružanim snagama.

-Mogli biste potpisati smrtnu presudu Ukrajini tako što ćete nastaviti da podržavate rat koji nikada ne može dobiti, napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama X.

Blumberg je ranije objavio da zapadni saveznici Kijeva nemaju plan za pobedu Ukrajine.

List „Noje Cirher Cajtung“ (Neue Zürcher Zeitung) je primetio da je Evropa značajno smanjila vojnu pomoć Ukrajini.

russian.rt.com

