TRAMPOVA “ZLATNA KUPOLA” NEMOĆNA Britanski mediji: Američki sistem protivraketne odbrane neće presresti „Burevestnik“ (VIDEO)
RUSKA krstareća raketa „Burevestnik“ neće biti presretnuta protivraketnim sistemima, čak ni protivraketnim sistemom „Zlatna kupola“ planiranim za SAD, piše britanski politolog Mark Galeoti u članku za „Spektejtor“.
-Ovo je stavlja van domašaja protivraketnih sistema, uključujući i čuvenu „Zlatnu kupolu“ [predsednika SAD Donalda Trampa], navodi se u članku.
Napominje se da je američki sistem protivraketne odbrane dizajniran da presreta bojeve glave na velikim visinama.
Ranije je penzionisani oficir američke vojske Stanislav Krapivnik rekao za RT da bi krstareća raketa „Burevestnik“ mogla da iskomplikuje rad Sjedinjenih Država protivraketnog sistema „Zlatna kupola“ i poveća troškove realizacije projekta.
U međuvremenu, list „Azija tajms“ je objavio da ruski test rakete „Burevestnik“ preti da potkopa bezbednost SAD.
Russian.rt.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
HLADNI RAT U SVEMIRU Rusija: Amerika vodi politiku raspoređivanja oružja u kosmosu
27. 10. 2025. u 20:05
ŠTA ĆE PROMENITI NOVE RUSKE BOMBE DUGOG DOMETA? Kijev je sada u dometu FAB (VIDEO)
25. 10. 2025. u 07:00
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)