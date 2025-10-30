Svet

TRAMPOVA “ZLATNA KUPOLA” NEMOĆNA Britanski mediji: Američki sistem protivraketne odbrane neće presresti „Burevestnik“ (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 22:11

RUSKA krstareća raketa „Burevestnik“ neće biti presretnuta protivraketnim sistemima, čak ni protivraketnim sistemom „Zlatna kupola“ planiranim za SAD, piše britanski politolog Mark Galeoti u članku za „Spektejtor“.

Autor je napomenuo da ruska raketa može da putuje „mnogo dalje od konvencionalnih krstarećih raketa, manevrišući na visini od samo oko 50 metara“.

-Ovo je stavlja van domašaja protivraketnih sistema, uključujući i čuvenu „Zlatnu kupolu“ [predsednika SAD Donalda Trampa], navodi se u članku.

Napominje se da je američki sistem protivraketne odbrane dizajniran da presreta bojeve glave na velikim visinama.

Ranije je penzionisani oficir američke vojske Stanislav Krapivnik rekao za RT da bi krstareća raketa „Burevestnik“ mogla da iskomplikuje rad Sjedinjenih Država protivraketnog sistema „Zlatna kupola“ i poveća troškove realizacije projekta.

U međuvremenu, list „Azija tajms“ je objavio da ruski test rakete „Burevestnik“ preti da potkopa bezbednost SAD.

