"OVO JE PROBOJ" Kremlj o „burevesniku“

TEHNOLOGIJE koje su korišćene za stvaranje rakete „burevesnik“ su od velikog značaja za budućnost ruske ekonomije, izjavio je portparol Kremlj Dmitrij Peskov za Sputnjik.

Foto:

„Ovo je proboj i kad je u pitanju primenjeni značaj za nacionalnu ekonomiju u budućnosti“, ocenio je Peskov.

Pored toga, Peskov je objavio da se telefonski razgovor između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa ne planira u bliskoj budućnosti.

Prethodno, ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga, završena su testiranja rakete „burevesnik".

Putin je ranije istakao da bi tehnologija „burevesnika“ mogla da se primeni u nacionalnoj ekonomiji, za obezbeđivanje energije na Arktiku, kao i za ruski lunarni program.

(Sputnjik)



BONUS VIDEO:

Kod Ušća veličanstven doček za Srbe pešake sa KiM