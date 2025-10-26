ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.

Ukrajinski Generalštab nije potvrdio informaciju o okruženju, ali je priznao rusko prisustvo u gradu.

Stanje na frontu

Prema mapi ukrajinskog vojnog portala Deep State, poslednjih dana se oko Pokrovska proširila „siva zona“, koja se proteže ka severozapadu i severu grada (područje Krasnog Limana i Rodinskog).

Između te dve „kleštaste“ linije nalazi se razmak manji od šest kilometara. Ukoliko ta siva zona pređe pod stabilnu kontrolu ruskih snaga, čitav koridor bi bio potpuno izložen dronovima i vatri, što bi moglo da izazove velike gubitke i tokom snabdevanja i pri povlačenju ukrajinskih snaga - ne samo iz Pokrovska, već i iz susednog Mirnograda i šireg područja južno od grada.

Istovremeno, drugi ukrajinski izvori tvrde da je u Krasnom Limanu ruska kontrola već potpuna, a ne delimična.

Žestoke borbe u gradu

Ruski izvori navode da je najborbeniji deo ukrajinskih trupa već povučen iz Pokrovska, što ukrajinska strana za sada nije komentarisala.

Prema mapama Deep State-a, borbe su zahvatile više od polovine grada. Mikrookrug Sobačevka je na mapi označen kao pod ukrajinskom kontrolom, ali vojnici na terenu tvrde da je gotovo u potpunosti zauzet. Ako je to tačno, čak i po konzervativnim procenama, siva zona obuhvata celo gradsko područje Pokrovska.

Ruska vojska u blizini Pokrovska

Ukrajinski borac s pozivnim imenom Mučnoj piše:

- Verovatno je grad Rodinsko već potpuno izgubio vezu sa našim položajima. Na karti izgleda kao mozaik sivih zona gde se kontrola menja gotovo po ulicama. Konačnog učvršćivanja neprijatelja još nema, ali situacija je na ivici.

Russian forces have captured the city of Rodynske, northeastern flank of Pokrovsk, Donetsk Oblast.



Pre-war population: ~12,000.

Total land area: ~4.25 km². pic.twitter.com/OPIiDod8sJ — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 24, 2025

Ukrajinske snage trenutno izvode kontranapade severno od Rodinskog, gde su, prema njihovim navodima, izbacile Ruse iz nekoliko naselja, što bi u teoriji moglo da utiče na severni bok ruskog napredovanja ka Pokrovsku. Međutim, situacija se, bar zasad, ne razvija u korist ukrajinske strane.

Mirnograd pod pritiskom

Istočno od Pokrovska, Rusija pojačava ofanzivu na grad Mirnograd. Ruski izvori tvrde da su zauzeli selo Prominj, dok nemački vojni analitičar Julijan Repke piše da je Ukrajina izgubila Novoekonomičesko i Nikolajevku – Kijev to nije potvrdio.

Takođe, i ruski i neki ukrajinski izvori izveštavaju o borbama u samom Mirnogradu, u zoni rudnika „5/6“.

Ukrajinski vojnici ranije su upozorili da je logistika Mirnograda direktno zavisna od Pokrovska, pa se situacija u gradu pogoršava kako Rusi napreduju.

Situacija „veoma opasna“

Prema izveštajima ukrajinskih medija, situacija u Pokrovsku i Mirnogradu je kritična, dok Rusija održava nadmoć u vazduhu i intenzivno koristi dronove FPV tipa za kontrolu puteva i napade na vozila.

Pokrovsk.



Russian forces advanced in the city.

Most of the settlements are taken. pic.twitter.com/wv1qGfBIKI — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 26, 2025

Položaj Ukrajinaca pogoršava se iz dana u dan, a obe varoši su, kako se navodi, već mesecima u poluukruženju ruskih dronova, dok krajem oktobra preti i potpuno opkoljavanje na zemlji.

Sirski upozorava komandante

Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski održao je u utorak sastanak sa komandantima koji deluju na pokrovskom pravcu i oštro ih upozorio:

- Još jednom sam istakao svim komandantima da je nedopustivo iskrivljavati ili prikrivati stvarne informacije u izveštajima. Neiskrenost ima previsoku cenu – živote naših vojnika.

Ova izjava Sirskog ocenjuje se kao značajan signal o težini situacije, jer on, inače, pri izveštavanju o drugim frontovima nije pominjao neiskrenost među komandantima.

(Strana.ua)