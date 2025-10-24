PO mišljenju najvišeg oficira britanske vojske, Ukrajina ne može da pobedi Rusiju bez dramatične promene u podršci koju dobija od saveznika.

To je stav feldmaršala lorda Ričardsa, koji je rekao da je najbolje čemu se Kijev trenutno može nadati pat pozicija.

Njegovi komentari su prvi put da je visoki britanski vojni zvaničnik izjavio da je nemoguće da Ukrajina pobedi Rusiju na bojnom polju.

U razgovoru za podkast „Svet nevolja“ lista „The Independent“, lord Ričards je objasnio: „Ono što smo uradili u slučaju Ukrajine jeste da smo ohrabrili Ukrajinu da se bori, ali im nismo dali sredstva da pobede.“



Njegova procena šansi Kijeva za pobedu u ratu nije optimistična, a bivši načelnik Generalštaba odbrane otvoreno kaže: „Moje mišljenje je da ne bi pobedili.“

Njegov stav se poklapa sa stavom drugih koji pažljivo prate sukob i žale se zbog bednog nivoa podrške koju SAD i zemlje EU pružaju Ukrajini, posebno tokom prve godine sukoba. Način pružanja vojne pomoći Kijevu često je opisivan kao „oružje koje se kap po kap po kap hrani“.



VIŠE RESURSA

U petak će se u Londonu održati sastanak Koalicije voljnih – grupe od 35 zemalja koje podržavaju Ukrajinu.

Diskusija bi trebalo da se fokusira na to koja bi revolucionarna vojna oprema mogla biti dostavljena Kijevu kako se kalendar približava zimskom periodu. U februaru sledeće godine, rat će ući u svoju četvrtu godinu.

Na pitanje da li misli da bi Ukrajina mogla da pobedi Rusiju ako joj se obezbedi odgovarajuće oružje i drugi kritični resursi, lord Ričard je rekao: „Ne, nemaju ljudstvo. Osim ako ne bismo išli sa njima - što nećemo učiniti jer Ukrajina nije egzistencijalno pitanje za nas. Uzgred, za Ruse jeste.

-Odlučili smo, pošto to nije egzistencijalno pitanje, da nećemo ići u rat. Mi smo, možete tvrditi - i ja to apsolutno prihvatam - u nekoj vrsti hibridnog rata [sa Rusijom]. Ali to nije isto što i pucnjava u kojoj naši vojnici ginu u velikom broju.

-Uprkos našoj privlačnosti za sve što su postigli i našoj iskrenoj naklonosti prema toliko Ukrajinaca, ja sam još uvek u pristalica škole koja kaže da ovo nije u našim vitalnim nacionalnim interesima. Moj instinkt je da najbolje što Ukrajina može da uradi, a već vidite predsednika Zelenskog, koji je inspirativan lider... najbolje što mogu da urade je neka vrsta nerešenog rezultata.



KRATKOROČNI POTEZI SAVEZNIKA

Ričardovi komentari pokreću neka pitanja o britanskoj politici snabdevanja Ukrajine oružjem i drugim vitalnim resursima dok rat nastavlja da se odugovlači.



Ministarstvo odbrane je prošle nedelje otkrilo da su žrtve koje su snage ruskog predsednika Vladimira Putina pretrpele u ovom ratu premašile milion.

Prošlog meseca, američki predsednik Donald Tramp je izgleda bio u suprotnosti sa stavom britanskog feldmaršala kada je iznenađujuće rekao da Ukrajina može da dobije rat, menjajući svoj prethodni stav. Međutim, nakon telefonskog razgovora sa Putinom prošlog četvrtka, čini se da je Tramp ponovo zahladneo po pitanju Ukrajine.

Očekivalo se da će Tramp održati novu rundu mirovnih pregovora sa Putinom u Budimpešti, potez koji sada izgleda da je na čekanju. Uoči sastanka, Tramp je takođe zauzeo negativan stav prema ideji da se Ukrajini obezbede rakete dugog dometa Tomahavk – potez koji je, čini se, ranije podržavao.

Tomahavci su vrsta oružja koja bi delimično mogla da nadoknadi nedostatak dovoljnog broja ljudi u Ukrajini. Ali, kao što se često dešava u ovom ratu, obećana sposobnost za koju se Kijev nada da bi mogla biti odlučujuća nije se pojavila.



(nationalsecurityjournal.org/Ruben F. Džonson)

