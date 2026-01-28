SIJARTO ZAPRETIO ZELENSKOM: Nećemo dozvoliti da uđete u EU jer biste doneli rat

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovio je stav vlade u Budimpešti da neće dozvoliti Ukrajini da postane članica Evropske unije.

FOTO: AP/Tanjug

On je, komentarišući izjavu ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andreja Sibihe za "Evropsku istinu" da je "Mađarska je jedina prepreka članstvu Ukrajine u EU", potvrdio da je to "potpuno tačno".

"Nema ništa novo za nas u činjenici da Andrej Sibiha nije naš prijatelj, on nas mrzi i napada nas. Međutim, u ministrovom intervjuu bila je jedna fraza sa kojom se potpuno slažemo: 'Mađarska je jedina prepreka članstvu Ukrajine u EU'. Ovo je potpuno tačno", napisao je mađarski ministar na Fejsbuku.

On je dodao da dok je na vlasti aktuelna mađarska vlada "Ukrajina neće biti članica Evropske unije, jer će Ukrajinci doneti rat u EU".

Prema njegovim rečima, prijem Ukrajine u EU bi značio da će ovu zemlju finansirati evropski poreski obveznici, i da bi evropska ekonomija zbog toga bila na gubitku.

"Naši poljoprivrednici bi bankrotirali zbog ukrajinskog niskokvalitetnog žita, a naša zemlja bi postala tranzitno čvorište za ukrajinsku mafiju. Ali sve dok smo mi na vlasti, to se neće desiti", rekao je mađarski ministar.

Prema njegovim rečima, zbog toga se Ukrajina meša u predstojeće mađarske parlamentarne izbore i zainteresovana je za pobedu opozicione stranke Tisa.

Na izborima 12. aprila će se u suštini odgovoriti na pitanje „Mir ili rat, Mađarska ili Ukrajina“, naveo je Sijarto.

Ranije je mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo ukrajinskog ambasadora u Budimpešti da bi mu uručilo protest zbog mešanja Ukrajine u izborni proces u Mađarskoj.



(Tanjug)