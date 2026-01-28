SIJARTO ZAPRETIO ZELENSKOM: Nećemo dozvoliti da uđete u EU jer biste doneli rat
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovio je stav vlade u Budimpešti da neće dozvoliti Ukrajini da postane članica Evropske unije.
On je, komentarišući izjavu ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andreja Sibihe za "Evropsku istinu" da je "Mađarska je jedina prepreka članstvu Ukrajine u EU", potvrdio da je to "potpuno tačno".
"Nema ništa novo za nas u činjenici da Andrej Sibiha nije naš prijatelj, on nas mrzi i napada nas. Međutim, u ministrovom intervjuu bila je jedna fraza sa kojom se potpuno slažemo: 'Mađarska je jedina prepreka članstvu Ukrajine u EU'. Ovo je potpuno tačno", napisao je mađarski ministar na Fejsbuku.
On je dodao da dok je na vlasti aktuelna mađarska vlada "Ukrajina neće biti članica Evropske unije, jer će Ukrajinci doneti rat u EU".
Prema njegovim rečima, prijem Ukrajine u EU bi značio da će ovu zemlju finansirati evropski poreski obveznici, i da bi evropska ekonomija zbog toga bila na gubitku.
"Naši poljoprivrednici bi bankrotirali zbog ukrajinskog niskokvalitetnog žita, a naša zemlja bi postala tranzitno čvorište za ukrajinsku mafiju. Ali sve dok smo mi na vlasti, to se neće desiti", rekao je mađarski ministar.
Prema njegovim rečima, zbog toga se Ukrajina meša u predstojeće mađarske parlamentarne izbore i zainteresovana je za pobedu opozicione stranke Tisa.
Na izborima 12. aprila će se u suštini odgovoriti na pitanje „Mir ili rat, Mađarska ili Ukrajina“, naveo je Sijarto.
Ranije je mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo ukrajinskog ambasadora u Budimpešti da bi mu uručilo protest zbog mešanja Ukrajine u izborni proces u Mađarskoj.
(Tanjug)
Preporučujemo
"VEOMA DOBRE STVARI SE DOGAĐAJU..." Tramp ponovo progovorio o kraju rata u Ukrajini
27. 01. 2026. u 21:52
KIJEV BI DA KRIVIČNO GONI LUKAŠENKA: Minsk baš briga
27. 01. 2026. u 22:11
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)