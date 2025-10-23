Svet

PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući

23. 10. 2025. u 17:59

AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Profimedia/ilustracija

Putin je nazvao razgovore o mogućnosti isporuka raketa „tomahavk“ Kijevu pokušajem eskalacije.

- Odgovor Rusije u slučaju da izvođenja napada raketama ‘tomahavk’ na teritoriju Rusije biće ozbiljan, ako ne i zapanjujući - rekao je on.

