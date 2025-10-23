U BRATISLAVI SAMO BRAK MUŠKARCA I ŽENE: Posle Mađarske, i Slovačka od 1. novembra izmenom ustava priznaje postojanje samo dva biološka pola

SLOVAČKA se nedavno povela za mađarskim primerom i u Ustav unela činjenicu da priznaje samo dva pola, muški i ženski, koji su biološki određeni.

Novina stupa na snagu 1. novembra. To je prošlo ispod radara zapadnih medija koji forsiraju priču o nebinarnim stanovnicima svojih teritorija i produžavaju listu "polova".

Ova tema, sada se etablirala kao još jedan u nizu razloga za podele unutar EU, koje su sve dublje bilo da je reč o političkoj, ili nekoj drugoj, samo naoko, opuštenijoj temi. Kritičari iz Brisela upozoravaju da je i ova članica EU ozakonila diskriminaciju.

Poznavaoci pretpostavljaju se da će se, posle Mađarske, i Slovačka naći pod pritiskom da odustane od zakonskih izmena. To od Budimpešte već zahtevaju Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Irska, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Slovenija, Španija i Švedska.

Iako tesnom većinom, Slovačka je usvojila ustavnu promenu sa dalekosežnim posledicama, među kojima je i položaj zemlje unutar EU. Novina direktno upućuje na pravnu konfrontaciju između Bratislave i Brisela, budući da crno na belo nalaže da "suverenitet Slovačke u kulturnim i etičkim pitanjima, treba da ima prednost nad pravom EU".

Usvajanje dece, dozvoljeno je samo bračnim parovima, a surogat majčinstvo se zabranjuje. Još od 2014. u Ustavu ove zemlje piše da je brak u Slovačkoj moguć samo između muškarca i žene.

Ogorčeni LGBT aktivisti ZA slovačkog glumca, TV zvezdu i LGBT aktivistu Jakuba Petranika, ustavna promena predstavlja još jedan napad na ljude drugačije orijentacije sa ciljem da se politički profitira. On ukazuje na razliku između pola i rodnog identiteta, kao i na istraživanja po kojima mnogi birači sadašnjih vladajućih stranaka imaju niži nivo obrazovanja i zato ne razumeju tu razliku. - Srednji vek se ne završava - napisao je Petranik na Instagramu.

Dugo se činilo da poduhvat neće uspeti, jer trostranačka vlada premijera Roberta Fica nema potrebnih 90 glasova za ustavnu većinu od tri petine. Posebno je vodeća opoziciona stranka Progresivna Slovačka bojkotovala glasanje. Ipak, drugi delovi opozicije, omogućili su usvajanje predloga, navodi Dojče vele.

Posle odluke u Bratislavi, Katarina Tuke Jaremova, predstavnica Evropske komisije u Slovačkoj, izrazila je žaljenje što usvojena ustavna promena nije uzela u obzir zabrinutost u EU. Iako regulisanje porodično-pravnih pitanja spada u nadležnost država članica, njihova primena ne sme ugroziti osnovno načelo prava Unije - zabranu diskriminacije. Ali, upravo se to sada dešava, veli ona.

Politikolozi Tomaš Kozjak i Radoslav Prohaska upozoravaju da bi ukidanje načela prvenstva evropskog prava nad slovačkim, moglo da otvori put vladi da relativizuje i ranije važeće pravne norme, dok Amnesti internešenel, smatra da to vodi u kršenje ljudskih prava.

U Slovačkoj se, već mesecima, širom zemlje organizuju protesti, prvenstveno usmereni protiv Ficove spoljne politike. I pre ustavne izmene, pojedine stranke i građanske inicijative najavljivale su generalni štrajk 17. novembra. Taj datum, mogao bi da bude pogodan, jer se tada obeležava Dan borbe za slobodu i demokratiju. On podseća na događaje iz 1989, kad su studentske demonstracije u Bratislavi i Pragu započele "Plišanu revoluciju", koja je dovela do kraja komunističke vlasti u Čehoslovačkoj i pola godine kasnije, do prvih slobodnih izbora u zemlji.