POZNAT IDENTITET MLADIĆA IZREŠETANOG NA NOVOM BEOGRADU: Bio u društvu čoveka koji je preživeo desetine atentata

KRVAVI obračun u kriminalnom podzemlju ponovo je šokirao javnost kada je su subotu oko 21 čas u restoranu „Durmitor“ na Novom Beogradu, izrešetan navijač Partizana Nemanja Krstić (30).

On je hitno prevezen u Urgentni centar, gde je operisan i nalazi se u teškom stanju. Nezvanično, u njega je ispaljeno osma metaka od kojih su tri završila u stomaku.

Policija traga za mladićem koji je pucao u punom restoranu.

Alibeg pobegao pod hicima

Meta ovog brutalnog napada bio je najverovatnije bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg, čovek poznat po tome što je preživeo desetine atentata u poslednjih nekoliko godina.

Prema svedočenjima očevidaca, napadač je nosio kapuljaču i prišao je stolu na prvom nivou restorana, blizu toaleta, gde su sedeli Krstić i Alajbegović. Nepoznati muškarac je najpre stajao iza njih oko 45 sekundi, navodno gledajući u telefon, pre nego što je iznenada započeo pucnjavu.

Čim je napadač izvukao pištolj, Alajbegović je reagovao instinktivno i uspeo je da pobegne uz stepenice, izbegavajući smrtonosne hice. Napadač se zatim fokusirao na Nemanju i ispalio u njega ceo šaržer – osam metaka – u predelu stomaka i ekstremiteta. Policija je odmah blokirala šire područje Novog Beograda i traga za počiniocem ovog pokušaja ubistva.

