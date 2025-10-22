PRIJATELJI LUVRA JURE DIJAMANTE: Ukradenim nakitom iz Luvra bave se istražitelji, ali i senat, skupština, političari

Ko je tako vešto, brzo i jednostavno uspeo da pokrade francusku nacionalnu baštinu iz Luvra neprocenjive vrednosti?

Foto: Goran Čvorović

Ovo pitanje "od milion dolara" čita se sa usana cele francuske nacije. Svi s nestrpljenjem čekaju prve nalaze istrage. Ali, ni od lopova, ni od plena, za sada, nema ni traga ni glasa.

Anglosaksonska štampa, licitirajući s mogućim identitetom počinilaca, spekuliše pitanjem da li su to, možda, bili "Pink panteri". Na takve pretpostavke ih navode zaključci da je sve obavljeno krajnje profesionalno, brzo, odvažno, kao i da je plen izuzetno veliki. Pišu o tome "Metro", "San"… Ali, nikakvih validnih pokazatelja u tom pravcu nema. Francuzi su, za sada, oprezniji u zaključcima, a državna tužiteljka iz Pariza Lor Bekio nije želela da izlazi s bilo kakvim podacima, da ne bi ugrozila dalju istragu.

Vreme nije saveznik inspektorima. Mnogi se pribojavaju da već nije započeto rastavljanje opljačkanog blaga, prebačenog u neko sklonište koje su kradljivci unapred pripremili, u zemlji ili u inostranstvu. "Figaro" tako piše da će najverovatnija sudbina opljačkanog carskog nakita, nažalost, biti rastavljanje, a da će izvađeno drago kamenje biti prebrušeno, da bi se tako lakše prodalo. Deljenjem na više komada lopovi bi plen učinili teško prepoznatljivim. Čitava Francuska nada se da će u tome biti osujećeni pre nego što ne počine nepopravljivu štetu.

Francuski list ostavlja i "spasonosnu" mogućnost, da je sve organizovao neki "romaneskni kolekcionar", sakriven negde u inostranstvu, fan Napoleona i kraljevskih dijamanata. Ta idilična verzija bi, bar, omogućila da dragulji ostanu netaknuti, u iščekivanju da budu pronađeni.

U čitavoj ovoj situaciji, mnogi su se setili i udruženja Prijatelji Luvra, osnovanog 1897. godine, koje bi moglo da pomogne istrazi u slučaju da se na crnom tržištu kasnije pojavi ovaj nakit. Ove mecene kupuju nacionalne dragocenosti u svetu i vraćaju ih u zemlju. Udruženje broji čak 65.000 članova. Baš oni su 2008. godine pomogli kupovinu nakita carice Evgenije, čiji je deo dragocenosti sada nestao.

Brzina i lakoća pljačke mnoge je navela da postave pitanje da li su i druga neprocenjiva francuska i svetska blaga iz Luvra mogla isto tako da nestanu. Svima je, naravno, na pameti Monaliza. Ona je, uostalom, odavde već kradena. Ali, to je bilo davno, dok stručnjaci uveravaju da bi to sada bilo izuzetno teško, imajući u vidu da je izuzetno zaštićena, ne samo alarmima, već i mehanički. Obijanje bi, kažu, trajalo dugo i bilo veoma bučno. Pitanje koje se postavlja je zašto to nije bio identičan slučaj i sa nakitom ukradenim u nedelju.

Luvru je u ovim teškim trenucima stigla i podrška iz Rima. Direktorka Vatikanskog muzeja Barbara Jata poručila je da ono što se desilo u nedelju u Parizu "može svugde da se dogodi", podsećajući na dogodovštine Arsena Lupena.

- Ali, nadamo se da sa našim sistemom bezbednosti to može da se desi što je manje moguće – zaključila je.

Za to vreme, direktorka Luvra Lorans de Kar biće danas (sreda) saslušana pred ankentnom komisijom Senata, da bi se rasvetlili svi detalji pljačke veka. Takođe, posle svega što se dogodilo, predloženo je da u skupštini bude osnovan odbor za zaštinu nacionalne baštine.

Suverenistkinja i evropska poslanica Marion Marešal, sestričina Marin Le Pen, zatražila je da Lorans de Kar i šefica bezbednosti Luvra Dominik Bifen "koju je direktorka postavila na ovo mesto zbog politike feminizacije", odmah podnesu ostavke.

IZRAELCI TRAŽE NAKIT?

Luvr je demantovao da je angažovao izraelsku firmu koja bi trebalo da istraži pljačku. Iz izraelske detektivske firme CGI Grupa, sa sedištem u Tel Avivu, saopštili su prethodno da su ih iz Luvra kontaktirali povodom istrage, imajući u vidu da su rešili pljačku tešku milijardu evra u Drezdenu 2019. godine.