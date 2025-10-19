"ČITAVA STVAR JE SAMO RUŠEVINA" Tramp dobio obećanje, a granica je u njegovoj glavi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je palestinski pokret Hamas "obećao" da će se razoružati, ali da ne postoji "čvrst vremenski okvir" kada će se to dogoditi.
- Obećali su da hoće. To nije čvrst vremenski okvir, ali je to granica u mojoj glavi. U određenom trenutku, ako oni ne urade ono što bi trebalo da urade, onda ćemo mi morati to da uradimo umesto njih - rekao je Tramp za Foks njuz, prenosi danas Tajms of Izrael.
On je sugerisao da će Sjedinjene Američke Države biti te koje će ući u Gazu da razoružaju Hamas, ali je dodao da bi razoružavanje mogao da izvrši "posrednik", odnosno Izrael.
Na pitanje da prokomentariše Hamasova pogubljenja pripadnika rivalskih milicija u Gazi, nakon početka primirja sa Izraelom, Tramp je kazao da je Hamas rekao da su to bili članovi bandi.
- Hamas je rekao da su to bili članovi bandi... Ali to su veoma nasilni ljudi. Ovo je veoma nasilan deo sveta. Niko nije video ovakvo nasilje - kazao je Tramp.
Iako Trampov mirovni plan o Gazi od 20 tačaka predviđa razoružavanje Hamasa, stvarni sporazum o prekidu vatre koji su Izrael i Hamas potpisali u Egiptu ranije ovog meseca fokusirao se samo na početno povlačenje izraelskih snaga, razmenu talaca i odredbe o humanitarnoj pomoći.
- Čitava stvar je samo ruševina, tako da nije previše teško to nadmašiti, a mi bismo gradili kuće... koje bi plaćale najbogatije zemlje" u regionu - kazao je Tramp govoreći o Pojasu Gaze.
On je pozdravio arapske lidere koji su podržali njegov plan za Gazu, a posebna priznanja odao je Kataru, koji je bio jedna od četiri zemlje koje su posredovale u pregovorima, dok je katarskog emira Tamima bin Hamada Al Tanija nazvao "fantastičnim čovekom".
Na pitanje da li je morao da se osloni na Katar kako bi izvršio pritisak na Hamas da prihvati njegov sporazum o prekidu vatre, Tramp je rekao da nije morao "previše da se buni, jer su oni veoma pametni ljudi".
(Tanjug)
