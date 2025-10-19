JERMENIJA PRIPREMA ZAHTEV ZA ČLANSTVO U EU: Oglasio se ministar spoljnih poslova

MINISTAR spoljnih poslova Jermenije, Ararat Mirzojan, u intervjuu za DW, rekao je da je pristupanje Evropskoj uniji postala zvanična državna politika Jermenije i da bi zahtev za članstvo mogao biti podnet uskoro.

- Kada će se to dogoditi, možda narednog meseca, možda naredne godine, zavisi od više faktora - izjavio je ministar.

On je dodao da Jermenija već intenzivno sarađuje sa Briselom kroz Sveobuhvatni i prošireni sporazum o partnerstvu, koji je na snazi od 2021. godine, kao i da je započet proces liberalizacije viznog režima sa EU.

Premijer Nikol Pašinjan ranije je poručio da je Jermenija spremna da napusti Evroazijsku ekonomsku uniju (EAEU), čiji je glavni član Rusija, kako bi ostvarila članstvo u Evropskoj uniji i dodao da je "istovremeno članstvo u oba bloka nemoguće".

Ranije ove godine su parlament i predsednik Jermenije usvojili političke dokumente kojima je kurs ka Evropskoj uniji ozvaničen, a Pašinjan je najavio da će konačna odluka biti doneta na referendumu.

Jerevan se prethodnih meseci sve više udaljava od Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), a Pašinjan je u februaru najavio "zamrzavanje učešća" Jermenije u toj organizaciji, ističući da "Jerevan nema nameru da se u nju vrati".

